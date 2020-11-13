Жестоко избил почтальона и украл сумку с пенсиями рецидивист в Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемого в нападении на почтальона

В поселке Сузун Новосибирской области было совершено разбойное нападение на 54-летнюю женщину-почтальона. Усыновлено, что злоумышленник в течение дня выслеживал потерпевшую в то время, когда женщина разносила корреспонденцию и пенсии жителям поселка и, дождавшись удобного момента, совершил нападение. Подозреваемый нанес женщине удар в область головы, затем повалил на землю и нанес еще несколько ударов. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление злоумышленнику, однако он оказался сильнее, вырвал из рук почтальона сумку с деньгами и скрылся. В этот момент из ближайшего магазина выходил покупатель, который оказался бывшим участковым Сузуна, находящимся в настоящее время на пенсии. Увидев убегающего злоумышленника, он незамедлительно сел в личный автомобиль и стал преследовать беглеца. Преградив автомобилем путь убегавшему, ветеран МВД для отвлечения внимания, начал разговор с подозреваемым. В этот же момент на место прибыл патруль полиции, а также сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые присоединились к поимке нападавшего.

В результате совместных действий правоохранителей и граждан, подозреваемый в совершении разбоя был задержан. На поимку предполагаемого преступника потребовалось всего 20 минут. У него была изъята папка с документами, личную сумку потерпевшей, а также денежные средства злоумышленник обронил во время бегства. Кроме того, незадачливый налетчик, с целью сокрытия следов преступления, во время бегства успел снять камуфлированную одежду, в которой совершал разбой. Ее вскоре обнаружили полицейские, неподалёку лежал и мобильный телефон злоумышленника.

Личность подозреваемого установлена – им оказался 27-летний житель села Верхний Сузун, ранее судимый за кражу. Мужчина уже дал признательные показания, в настоящее время он заключен под стражу, с ним работают следователи, которые проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирской области. Похищенные деньги в размере 300 тысяч рублей и личные вещи возвращены потерпевшим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Руководство отдела полиции поблагодарило ветерана МВД за активную гражданскую позицию и проявленную оперативность и смекалку. За оказание помощи в задержании подозреваемого в преступлении начальник отдела в торжественной обстановке наградил бывшего сотрудника ценным подарком и почетной грамотой.



Источник: 54.мвд.рф