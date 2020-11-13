13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

О бесплатных лекарствах от COVID-19 и вызове врача «онлайн» рассказал Константин Хальзов

17:53 13.11.2020 Фото: nso.ru
1

Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает работу над увеличением количества проведенных тестов на коронавирус.

% name% title
Министр также напомнил, что уже в ближайшие дни начнут поступать лекарства для лечения больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

О бесплатных лекарствах от COVID-19 и вызове врача «онлайн» рассказал Константин ХальзовПочему опасно возвращаться на работу после COVID-19, ответил врачЕщё 491 новостей

В Новосибирской области снижается количество пациентов с тяжелой формой коронавируса, развернутый коечный фонд и организованная амбулаторная помощь позволяет оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. О текущей эпидемиологической ситуации и проводимой в регионе работе рассказал на брифинге 13 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«С начала ноября в Новосибирской области выписаны из стационаров и с амбулаторного лечения около 1 700 человек – это очень хороший показатель. Также увеличилось количество проведенных тестов, в среднем мы вышли на показатель более 10 000 в сутки. Кроме того, усилена работа колл-центров поликлиник за счет студентов медицинского университета и медицинского колледжа, дополнительно привлечены еще 10 человек на службу 112. Стоит отметить, что сейчас внедряется возможность записи пациентов через сайты поликлиник – мы видим позитивную обратную связь в этом направлении», – отметил Константин Хальзов.

Министр также напомнил, что уже в ближайшие дни начнут поступать лекарства для лечения больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.

По данным оперативного штаба на утро 13 ноября в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением. Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 867 жителей региона, 59 667 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает работу над увеличением количества проведенных тестов на коронавирус. На этой неделе открылась лаборатория Новосибирской областной больницы, которая стала одним из пяти учреждений, получивших новое оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Мощные автоматические амплификаторы позволят увеличить количество проводимых тестов.

Источник: nso.ru

COVID-19 амплификатор коронавирус пандемия Константин Хальзов
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вызывали врача?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соки, которые останавливают распространение SARS-CoV-2 по организму
19:20 13-11-2020
Соки, которые останавливают распространение SARS-CoV-2 по организму
Жестко задержали - тяжко совершил, объяснили наручники на мэре Томска в Кремле
19:13 13-11-2020
Жестко задержали - тяжко совершил, объяснили наручники на мэре Томска в Кремле
БердскДля чего лежат огромные трубы рядом с убитыми коммунальными участками у ТЦ "Орбита" Бердска? Что сделают на 22 млн рублей?
19:07 13-11-2020
Для чего лежат огромные трубы рядом с убитыми коммунальными участками у ТЦ
Медики имеют право на ошибки, заявил глава Минздрава
18:43 13-11-2020
Медики имеют право на ошибки, заявил глава Минздрава
Забота о себе: Как практиковать внимательность к каждому из 5 чувств
18:40 13-11-2020
Забота о себе: Как практиковать внимательность к каждому из 5 чувств
Обломки аварийно севшего Ан-124 нашли за километры от Толмачева и на складе "Ленты"
18:33 13-11-2020
Обломки аварийно севшего Ан-124 нашли за километры от Толмачева и на складе
Всемирный день борьбы с диабетом 2020: - 14 ноября. История даты
18:20 13-11-2020
Всемирный день борьбы с диабетом 2020: - 14 ноября. История даты
Нововведение в выплату пособий на детей от 3 до 7 лет внесли с 12 ноября
18:15 13-11-2020
Нововведение в выплату пособий на детей от 3 до 7 лет внесли с 12 ноября
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
18:09 13-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
18:08 13-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются