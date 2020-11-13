О бесплатных лекарствах от COVID-19 и вызове врача «онлайн» рассказал Константин Хальзов

«С начала ноября в Новосибирской области выписаны из стационаров и с амбулаторного лечения около 1 700 человек – это очень хороший показатель. Также увеличилось количество проведенных тестов, в среднем мы вышли на показатель более 10 000 в сутки. Кроме того, усилена работа колл-центров поликлиник за счет студентов медицинского университета и медицинского колледжа, дополнительно привлечены еще 10 человек на службу 112. Стоит отметить, что сейчас внедряется возможность записи пациентов через сайты поликлиник – мы видим позитивную обратную связь в этом направлении», – отметил Константин Хальзов.

Министр также напомнил, что уже в ближайшие дни начнут поступать лекарства для лечения больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.

По данным оперативного штаба на утро 13 ноября в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением. Всего в Новосибирской области сделано 811 239 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 867 жителей региона, 59 667 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает работу над увеличением количества проведенных тестов на коронавирус. На этой неделе открылась лаборатория Новосибирской областной больницы, которая стала одним из пяти учреждений, получивших новое оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Мощные автоматические амплификаторы позволят увеличить количество проводимых тестов.