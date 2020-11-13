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Для чего лежат огромные трубы рядом с убитыми коммунальными участками у ТЦ "Орбита" Бердска? Что сделают на 22 млн рублей?

19:07 13.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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О начатых работах рассказал начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков. Накануне губернатор Травников выделил Бердску деньги.

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Начались работы у ТЦ "Орбита" Бердска

Зачем лежат огромные трубы рядом с ТЦ "Орбита" Бердска? Ответ на этот вопрос узнал "Курьер. Среда. Бердск" 12 ноября. В этот день на оперативном штабе Бердска начальник управления градостроительства администрации Дмитрий Есиков. Губернатор Травников выделил деньги Бердску на водопровод, отметил он. Напомним, выдали 22 млн руб. на строительство нового водовода на самом убитом участке у ТЦ "Орбита" Бердску.

- Проведен аукцион и начаты работы по прокладке водопровода вдоль ул. Космической. Выбраны 2 подрядчика, проложен он будет на протяжении в 250 м., - рассказал Есиков.

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

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водопровод трубы ТЦ "Орбита" Дмитрий Есиков Бердское управление капитального строительства
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