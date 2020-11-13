Нововведение в выплату пособий на детей от 3 до 7 лет внесли с 12 ноября

Сейчас родители, подавая заявления на получение выплаты, указывают счет в банке. Однако после 1 июня 2021 года ситуация изменится и деньги вы моете не получить.

Срок перехода на карту «МИР» по выплатам пособий на детей предлагают продлить

Срок перехода на карту «МИР» для получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня следующего года - данный проект постановления, подготовленный Минтрудом, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перенос сроков предлагается для удобства родителей. Поскольку новое пособие выплачивается только с 1 июня 2020 года, еще не все его получатели успели перейти на карты национальной платежной системы «МИР» с учетом действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба министерства, в переходный период пособие могут перечисляться на карту любой платежной системы. В настоящее время родители, подавая заявления на получение выплаты, указывают счет в банке. Однако после 1 июня 2021 года, если у них на момент перечисления выплаты карта «МИР» не будет привязана к указанному в заявлении счету, то банк не сможет перечислить средства. В свою очередь, после 1 июня перевод средств будет возможен только на счета, либо привязанные к карте «МИР», либо на счета, не привязанные к карте, либо на временные специальные счета.

«Если гражданин хочет получать выплату именно на пластиковую карту, то к 1 июня необходимо сообщить в органы соцзащиты тот номер счета, который привязан к карте «МИР». Если родитель не планируют заводить карту «МИР», а счет, который был указан в заявлении, привязан к другой карте, необходимо завести счет, который не привязан к какой-либо пластиковой карте и сообщить его реквизиты в органы соцзащиты», — отмечается на сайте Минтруда.

Обязательный перевод всех социальных выплат на «МИР» изначально был запланирован до 1 ­июля 2020 года, однако из-за распространения коронавируса, срок продлили. С 1 октября текущего года, в частности, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, пособие по безработице, а также выплаты за воздействие радиации можно переводить только на карты «МИР».