Какими будут эти выходные 14 и 15 ноября для Новосибирска: Прогноз погоды от Юрия Варкина

Синоптик предупредил жителей Омска и Новосибирска о снегопаде, который будет продолжаться два дня. Так что сибирякам-автомобилистам лучше остаться дома, так как ситуация на дорогах может сильно ухудшиться.

Бердск накануне завалило снегом

Уже в завтра, 14 ноября, в Южную Сибирь придёт настоящая зима, которая характерна для климата этой географической широты. Выходные для новосибирцев выдадутся холодными и снежными. Вчера, 12 ноября, Бердск и Новосибирск накрыло снегом, который пролежит до весны 2021 года. Руководитель ситуационного центра Росгидромецентра Юрий Варакин рассказал в беседе «Курьер. Сред. Бердск», какими будут выходные дни 14 и 15 ноября для всех жителей Южной Сибири.

- В субботу дневные показатели ртутных термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов, а ночью достигнет минус 8. В воскресенье, 15 ноября, температура практически не будет отличаться от субботних показателей, - сообщил прогноз погоды на эти выходные Юрий Варакин.

Синоптик предупредил жителей Омска и Новосибирска о снегопаде, который будет продолжаться целых два дня. Так что сибирякам-автомобилистам на этих выходных лучше остаться дома, так как ситуация на дорогах может сильно ухудшиться.

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