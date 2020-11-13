Обломки аварийно севшего Ан-124 нашли за километры от Толмачева и на складе "Ленты"

Деталь "Руслана" упала на крышу распределительного центра ритейлера «Лента» в Новосибирске. После того как задымились двигатели у самолета, раздался хлопок и на склад упал обломок лопастей двигателя.

Фрагменты аварийно севшего в Новосибирске Ан-124 нашли за пределами ВПП

Фрагмент совершившего аварийную посадку в Новосибирске грузового самолета Ан-124 нашли в нескольких километрах от аэропорта Толмачево.

Фрагмент, предположительно, разрушившегося в полете двигателя, находится в поле на траектории взлета самолета в нескольких километрах от аэропорта. Его взяли под охрану сотрудники правоохранительных органов.

В социальных сетях очевидцы также сообщают, что фрагменты самолета упали на площадки расположенных неподалеку предприятий. В свою очередь, в пресс-службе расположенного в этом районе Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области это отрицают.

Однако обломки двигателя аварийного «Руслана» повредили крышу здания, судя по фото, сделанным на месте. Деталь самолёта упала на крышу склада распределительного центра ритейлера «Лента», передает АСТ. После того как задымились двигатели у самолета, раздался хлопок, после чего на склад упал обломок лопастей двигателя. Пострадавших нет, повреждена крыша склада, стеллажи и внутренние коммуникации.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей – он частично разрушился - фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.

Представитель Росавиации ранее сообщила журналистам, что самолет совершил вынужденную посадку из-за обнаруженных неполадок в одном из двигателей. СК по факту аварийной посадки возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Выкатившийся за пределы взлетной полосы в Новосибирске грузовой самолет АН-124 авиакомпании Волга-Днепр

Обломки самолета попали в на склад "Ленты"