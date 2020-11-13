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Медики имеют право на ошибки, заявил глава Минздрава

18:43 13.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мурашко отметил, что нагрузки у них экстремальные.

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Мурашко призвал признать право медиков на ошибки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обществу следует признать право медицинских работников на ошибки, так как иногда они работают в условиях экстремальных нагрузок.

"Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении, связанных с медицинской помощью, признание права на ошибку медицинских работников как людей, работающих под экстремальными нагрузками. Требуется также пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая обеспечении безопасности помощи, а также ответственность пациентов за собственное здоровье", - сказал министр на форуме "Всемирный день качества", который проходил в онлайн-формате.

Мурашко также отметил, что обеспечение оптимального уровня качества и безопасности медицинской помощи стало задачей национального масштаба, для ее решения требуется объединение всех ключевых организаций. В настоящее время Минздрав и Росздравнадзор уделяют повышенное внимание вопросам безопасности не только пациентов, но и медицинских работников, оказывающих помощь в условиях новой коронавирусной инфекции.

"Нужно начинать постепенный переход от патерналистских отношений "врач-пациент" к настоящему партнерству, что в свою очередь потребует перестройки сознания медиков и овладения ими навыками эффективной коммуникации", - заключил он.

здоровье коронавирус медик ошибки Михаил Мурашко
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