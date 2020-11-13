Роскомнадзор: YouTube блокирует видео ради лишения россиян доступа к достоверной информации

Поэтому в ведомстве призвали СМИ размещать видео на отечественных платформах, обладающих развитыми распределёнными сетями доставки контента (CDN).

Участились случаи применения блокировок и других ограничений со стороны видеохостинга YouTube

В отношении материалов российских СМИ и журналистов участились случаи применения блокировок и других ограничений со стороны видеохостинга YouTube, поэтому Роскомнадзор рекомендует средствам массовой информации размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний. Об этом 13 ноября сообщается на сайте ведомства.

«Для сохранения возможности надёжного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределёнными сетями доставки контента (CDN)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что блокировка материалов российских СМИ администрацией видеохостинга YouTube — «это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

11 ноября Роскомнадзор потребовал у Google восстановить на канале YouTube доступ к расследованию издания «Украина.ру» о гибели «Боинга». В четверг компания восстановила доступ, ограничив его для людей до 18 лет. 30 октября Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ.