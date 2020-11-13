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Роскомнадзор: YouTube блокирует видео ради лишения россиян доступа к достоверной информации

19:27 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Поэтому в ведомстве призвали СМИ размещать видео на отечественных платформах, обладающих развитыми распределёнными сетями доставки контента (CDN).

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Участились случаи применения блокировок и других ограничений со стороны видеохостинга YouTube

В отношении материалов российских СМИ и журналистов участились случаи применения блокировок и других ограничений со стороны видеохостинга YouTube, поэтому Роскомнадзор рекомендует средствам массовой информации размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний. Об этом 13 ноября сообщается на сайте ведомства.

«Для сохранения возможности надёжного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределёнными сетями доставки контента (CDN)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что блокировка материалов российских СМИ администрацией видеохостинга YouTube — «это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

11 ноября Роскомнадзор потребовал у Google восстановить на канале YouTube доступ к расследованию издания «Украина.ру» о гибели «Боинга». В четверг компания восстановила доступ, ограничив его для людей до 18 лет. 30 октября Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ.

Youtube блокировка видеохостинг канал контент платформа Роскомнадзор
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От редакции

Российские платформы конкурентоспособны?

Raven, 13 ноября 2020 20:04
Ютуб частенько блокирует. Вчера начал смотреть на ютубе ролик Украины.РУ про летчика Волошина, не досмотрел до половины, Ютуб заблокировал ролик.

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