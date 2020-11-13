Выдвинули на "Оскар" фильм Кончаловского о массовом расстреле в Новочеркасске

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о засекреченном в советское время разгоне мирной демонстрации в 1962 году. Режиссер сомневается, что картину поймет западный зритель.

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на "Оскар"

Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на американскую премию "Оскар". Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

"От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" - сказал он.

Картина рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, удостоившаяся специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, вышла в российский прокат 12 ноября. Одной из лучших реакций на картину режиссер назвал молчание зрителей после просмотра.

Кончаловский в свою очередь сказал, что ему дорого мнение коллег, принявших такое решение, но усомнился в том, что зарубежная публика сможет идентифицировать себя с этой историей.

"Мне очень дорого мнение моих соотечественников и моих коллег в Оскаровском комитете, которые, естественно, оценивают субъективно, но большинство из них родились в Советском Союзе, а значит, им знакома советская жизнь со всеми ее качествами - и позитивными, и негативными. Мне дорого то, что они поняли фильм, который я сделал о поколении наших родителей, прошедших войну, разрушивших нацизм и восстановивших потом страну в кратчайший срок. Это поколение очень чистых людей, и то, что коллеги оценили это, для меня лучшее признание", - отметил режиссер.

Он выразил сомнение, что западная публика сможет идентифицировать себя с этой историей. "Я не знаю, насколько такая картина способна взволновать людей, которые не знают, что такое Советский Союз и Россия. Будем надеяться", - добавил собеседник агентства.

Кончаловский неоднократно становился лауреатом Венецианского кинофестиваля: он получил "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также Гран-при за "Дом дураков" (2002).

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.