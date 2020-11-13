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Выдвинули на "Оскар" фильм Кончаловского о массовом расстреле в Новочеркасске

20:02 13.11.2020 Фото: Кадр из фильма/Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского
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Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о засекреченном в советское время разгоне мирной демонстрации в 1962 году. Режиссер сомневается, что картину поймет западный зритель.

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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на "Оскар"

Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на американскую премию "Оскар". Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

"От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" - сказал он.

Картина рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, удостоившаяся специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, вышла в российский прокат 12 ноября. Одной из лучших реакций на картину режиссер назвал молчание зрителей после просмотра.

Кончаловский в свою очередь сказал, что ему дорого мнение коллег, принявших такое решение, но усомнился в том, что зарубежная публика сможет идентифицировать себя с этой историей.

"Мне очень дорого мнение моих соотечественников и моих коллег в Оскаровском комитете, которые, естественно, оценивают субъективно, но большинство из них родились в Советском Союзе, а значит, им знакома советская жизнь со всеми ее качествами - и позитивными, и негативными. Мне дорого то, что они поняли фильм, который я сделал о поколении наших родителей, прошедших войну, разрушивших нацизм и восстановивших потом страну в кратчайший срок. Это поколение очень чистых людей, и то, что коллеги оценили это, для меня лучшее признание", - отметил режиссер.

Он выразил сомнение, что западная публика сможет идентифицировать себя с этой историей. "Я не знаю, насколько такая картина способна взволновать людей, которые не знают, что такое Советский Союз и Россия. Будем надеяться", - добавил собеседник агентства.

Кончаловский неоднократно становился лауреатом Венецианского кинофестиваля: он получил "Серебряных львов" за картины "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и "Рай" (2016), а также Гран-при за "Дом дураков" (2002).

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). 93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.

номинации прокат расстрел режиссер советское время товарищ Андрон Кончаловский
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