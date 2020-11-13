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Арестовали за развращение школьницы 69-летнего депутата от "Единой России"

20:15 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Инцидент произошел в марте 2019 года на территории предприятия ООО «Экспресс», принадлежащего депутату. В ЕР свердловской области заявили, что Владимир Барыкин не является членом партии.

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На Урале депутата от «Единой России» арестовали по делу о развращении школьницы

Байкаловский районный суд Свердловской области на 2 месяца арестовал депутата местной думы Владимира Барыкина по материалам следователей СКР по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Заседание прошло 5 ноября.

Конкретную квалификацию дела, процессуальный статус арестованного и детали ходатайства в суде не смогли уточнить, объяснив, что заседание прошло в закрытом режиме.

По данным «КП-Екатеринбург», 69-летнего Барыкина обвиняют в развращении 15-летней школьницы. По их сведениям, инцидент произошел в марте 2019 года на территории предприятия ООО «Экспресс», принадлежащего депутату. Издание отмечает, что пострадавшая девочка воспитывается в полной благополучной семье, на учете в ПДН не состоит.

Барыкин работает в думе Байкаловского с 2009 года. В нынешней думе четвертого созыва он является председателем комиссии по социальным вопросам и благоустройству. По данным ГАС «Выборы», в думу его выдвигало местное отделение «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», Владимир Барыкин не является членом партии.

«Согласно Уставу, если в отношении члена партии заведено уголовное дело, то его членство приостанавливается до решения суда. В дальнейшем, исходя из вердикта, происходит либо восстановление в партии, либо исключение. В данном же случае Владимир Барыкин в партии не состоит. При этом он был выдвинут местным отделением, как победивший на предварительном голосовании. Информации на тот период о судимости или фактах аморального поведения данного гражданина не выявлено. Уверены, что следствие установит истину и суд вынесет справедливый приговор», — сообщили в пресс-службе отделения.

О Барыкине также известно, что ранее он был пограничником и даже открыл памятник этому роду войск. Сейчас Барыкин возглавляет транспортную компанию ООО «Экспресс».

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