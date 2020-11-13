13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Новые ограничения вводят с 16 ноября в Новосибирской области. Кому запретили работать?

20:30 13.11.2020 Фото: Nso.ru
0

"Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать",- заявил губернатор.

% name% title
На заседании правительства утверждены новые ограничительные меры, которые начинают действовать с 16 ноября

На внеочередном заседании правительства Новосибирской области, которое провёл 13 ноября губернатор Андрей Травников, утверждены новые ограничительные меры для противодействия коронавирусу. С 16 ноября будет приостановлена работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах региона.

Проект постановления о внесении изменений в постановление регионального правительства №72-П от 18.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» представил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

«В соответствии со статьей 11 ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера», а также принимая во внимание предложение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, предлагается содержание постановления Правительства №72-П от 18 марта 2020 года изложить в новой редакции, в том числе, с учётом предлагаемых изменений.

В содержании новой редакции закрепляются виды отраслей экономики, деятельность которых приостановлена, а также перечень мероприятий и виды услуг, проведение которых на территории области допустимо; мероприятий и видов услуг, осуществление которых ограничено в условиях режима повышенной готовности», — сообщил министр.

В частности, приостанавливается работа кинотеатров, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах; оказание услуг общественного питания с использованием фудкортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах. Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, рекомендовано обеспечить режим удалённой работы на дому не менее чем для 30 процентов сотрудников.

«Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать. Плюс дополнительно вводим новые ограничения», — подчеркнул Губернатор.

Проект постановления одобрен на заседании Правительства и вступает в силу с 16 ноября 2020 года. Утратившим силу признано постановление №168 от 15.05.2020 года «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности».

​Полный текст постановления будет размещён на официальном сайте правительства Новосибирской области в ближайшее время.

Для справки

В рамках режима повышенной готовности руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, гражданам данной возрастной категории, в том числе имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

На территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).

губернатор деятельность коронавирус ограничительные меры режим самоизоляции Андрей Травников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пора вводить полный локдаун?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые ограничения вводят с 16 ноября в Новосибирской области. Кому запретили работать?
20:30 13-11-2020
Новые ограничения вводят с 16 ноября в Новосибирской области. Кому запретили работать?
Арестовали за развращение школьницы 69-летнего депутата от "Единой России"
20:15 13-11-2020
Арестовали за развращение школьницы 69-летнего депутата от
Выдвинули на "Оскар" фильм Кончаловского о массовом расстреле в Новочеркасске
20:02 13-11-2020
Выдвинули на
Продлили поддержку пострадавшему бизнесу в Новосибирской области. Каким отраслям предоставят налоговые каникулы?
19:45 13-11-2020
Продлили поддержку пострадавшему бизнесу в Новосибирской области. Каким отраслям предоставят налоговые каникулы?
Если жена старше мужа на 23 года: все, что вы хотели знать про неравный брак из уст психолога
19:40 13-11-2020
Если жена старше мужа на 23 года: все, что вы хотели знать про неравный брак из уст психолога
Роскомнадзор: YouTube блокирует видео ради лишения россиян доступа к достоверной информации 1
19:27 13-11-2020
Роскомнадзор: YouTube блокирует видео ради лишения россиян доступа к достоверной информации
Соки, которые останавливают распространение SARS-CoV-2 по организму
19:20 13-11-2020
Соки, которые останавливают распространение SARS-CoV-2 по организму
Жестко задержали - тяжко совершил, объяснили наручники на мэре Томска в Кремле 3
19:13 13-11-2020
Жестко задержали - тяжко совершил, объяснили наручники на мэре Томска в Кремле
БердскДля чего лежат огромные трубы рядом с убитыми коммунальными участками у ТЦ "Орбита" Бердска? Что сделают на 22 млн рублей?
19:07 13-11-2020
Для чего лежат огромные трубы рядом с убитыми коммунальными участками у ТЦ
Медики имеют право на ошибки, заявил глава Минздрава 1
18:43 13-11-2020
Медики имеют право на ошибки, заявил глава Минздрава