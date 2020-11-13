Новые ограничения вводят с 16 ноября в Новосибирской области. Кому запретили работать?

"Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать",- заявил губернатор.

На заседании правительства утверждены новые ограничительные меры, которые начинают действовать с 16 ноября

На внеочередном заседании правительства Новосибирской области, которое провёл 13 ноября губернатор Андрей Травников, утверждены новые ограничительные меры для противодействия коронавирусу. С 16 ноября будет приостановлена работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах региона.

Проект постановления о внесении изменений в постановление регионального правительства №72-П от 18.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» представил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

«В соответствии со статьей 11 ФЗ-68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера», а также принимая во внимание предложение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, предлагается содержание постановления Правительства №72-П от 18 марта 2020 года изложить в новой редакции, в том числе, с учётом предлагаемых изменений.

В содержании новой редакции закрепляются виды отраслей экономики, деятельность которых приостановлена, а также перечень мероприятий и виды услуг, проведение которых на территории области допустимо; мероприятий и видов услуг, осуществление которых ограничено в условиях режима повышенной готовности», — сообщил министр.

В частности, приостанавливается работа кинотеатров, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах; оказание услуг общественного питания с использованием фудкортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах. Кроме того, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, рекомендовано обеспечить режим удалённой работы на дому не менее чем для 30 процентов сотрудников.

«Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать. Плюс дополнительно вводим новые ограничения», — подчеркнул Губернатор.

Проект постановления одобрен на заседании Правительства и вступает в силу с 16 ноября 2020 года. Утратившим силу признано постановление №168 от 15.05.2020 года «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности».

​Полный текст постановления будет размещён на официальном сайте правительства Новосибирской области в ближайшее время.

​Для справки

В рамках режима повышенной готовности руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, гражданам данной возрастной категории, в том числе имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

На территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).