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Тренеров приравнял к учителям по поручению Путина Мишустин

21:01 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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Законопроект, разработанный Министерством спорта, одобрен на заседании правительства и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы.

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Правительство одобрило законопроект о придании тренерам статуса педагогических работников

Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Законопроект, разработанный Министерством спорта, одобрен на заседании правительства и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы.

Поправки позволят гармонизировать законодательство о физической культуре и спорте и законодательство об образовании. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин по итогам состоявшегося 6 октября заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Помимо признания тренеров педагогическими работниками в законопроекте есть и другие важные новации. В частности, организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, будут выделены в отдельную категорию – «дополнительные образовательные организации спортивной направленности». А программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта. Законопроектом также предусмотрено придание особого статуса федеральным стандартам спортподготовки в структуре образования, что позволит обеспечить единство образовательного пространства в сфере физкультуры и спорта. Уточняется также, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Министерством спорта по согласованию с Министерством просвещения.

Эти изменения позволят вести спортивную подготовку детей по единой методике, устранить несогласованность в таких программах и обеспечить их преемственность. Кроме того, это поможет как можно раньше выявлять спортивные таланты, облегчит им переход на новый, более серьёзный этап подготовки: от оздоровительных физкультурных групп – к большому спорту, сообщается на сайте кабмина 13 ноября.

занятия спортом поручение статус тренер учителя школа Михаил Мишустин
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Тренер по сути - педагог?

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