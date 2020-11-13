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Записаться к врачу на сайте поликлиники ЦГБ Бердска предлагает министр Хальзов

21:13 13.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Нововведение планируют запустить уже на этой неделе. Оно касается в первую очередь Новосибирска и крупных городов области.

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Запись к врачу на сайте поликлиник анонсировал Минздрав региона. А пока поликлиника в Бердске выглядит так
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Записаться на прием к врачу стало возможно онлайн непосредственно на сайте поликлиник. Нововведение касается крупных городов – Новосибирска, Бердска и Искитима. Также получить консультацию врачей можно онлайн – в областном центре начинает работать телемедицина.

«Мы внедряем дополнительную возможность записи пациента в поликлинику через сайт медицинских учреждений. Сегодня появилась такая возможность. Любой человек может зайти, записаться. Вся информация появляется у регистратора. Есть обратная связь. Стараемся сделать все, чтобы пациенты могли обратиться и получить медицинскую помощь», - рассказал журналистам в ходе брифинга 13 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Нововведение планируют запустить уже на этой неделе. Оно касается в первую очередь Новосибирска и крупных городов области – Бердска и Искитима. Кроме того, в поликлиниках усилена работа call-центров силами студентов НГМУ и медколледжа. По словам Хальзова, сегодня дозвон на номер 124 занимает порядка 1,5 минуты. Также в области запущена так называемая телемедицина.

«Есть первый опыт взаимодействия телемедицинской консультации на базе 21 поликлиники. Опыт положительный, будем распространять на другие медицинские учреждения», - рассказал глава регионального Минздрава.

Только за последние две недели выписали с выздоровлением 1700 больных ковидом.

брифинг коронавирус очередь поликлиники регистратор Константин Хальзов
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От редакции

Что-то нереальное предлагает министр?

Яна, 13 ноября 2020 21:24
А что такое "так называемая телемедицина"?
АнтиЯ, 13 ноября 2020 21:34
НВР: А что толку, ну будет не 15 человек на 16:25, а 5, но при этом игрища (два через одного ) никуда не денутся))))

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