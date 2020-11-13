Снижать пенсионный возраст многодетным отцам с каждым ребенком предложили в Миндраве

Также призвали предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отпуск для отцов по уходу за малолетним ребенком в возрасте до трех лет.

Пенсионный возраст мужчин предложили снижать после третьего ребёнка

Возраст выхода на пенсию для мужчин после рождения третьего ребёнка и последующих детей следует снижать, заявил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трёх лет при рождении и воспитании третьего ребёнка и на один год после рождения каждого следующего», — сказал он.

Кроме того, эксперт Минздрава предложил снизить подоходный налог в качестве меры поощрения для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию. Однако, по его словам, он не подразумевает наказывать тех, кто этого не делает.

Аполихин также призвал предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отпуск для отцов по уходу за малолетним ребёнком до трёх лет.

Внештатный специалист ведомства считает, что следует создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья, а также дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС. Вместе с тем он заявил о необходимости ввести семейное налогообложение с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребёнка.