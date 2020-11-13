Развалившийся Ан-124 в небе над Новосибирском вез 84 тонны запчастей из Сеула в Вену

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в новосибирском аэропорту вынужденно приземлился грузовой самолёт "Руслан" и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета

Выкатившийся в пятницу за пределы ВПП новосибирского аэропорта Толмачево самолет Ан-124, повредивший в результате происшествия шасси, доставлял 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену. Об этом в пятницу сообщили в авиакомпании.

Как ранее сообщалось, грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Самолет выполнял чартерный рейс из Сеула в Вену с технический остановкой в Новосибирске, доставляя 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий", - говорится в сообщении компании.

По информации авиакомпании, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124-100 выкатился за пределы полосы. Никто из 14 членов экипажа не пострадал.

"После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации", - отметил гендиректор авиакомпании "Волга-Днепр" Игорь Аксенов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в новосибирском аэропорту вынужденно приземлился грузовой самолёт Ан-124. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительным данным, самолёт вылетел из аэропорта Толмачёво в 12:08 по местному времени и в 12:10 совершил аварийную посадку там же, а при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. У самолёта повреждены фюзеляж и двигатель.

По словам очевидцев, детали разрушенного в воздухе самолета нашли в нескольких километрах от аэродрома Толмачево. Кроме того, от упавших запчастей пострадал склад распредцентра "Лента".

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4800 км, размах крыла - около 73 метров.