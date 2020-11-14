14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны

13:15 14.11.2020 Фото: Максима Плахотника
5 4

Каждый день в редакцию звонят люди, которые столкнулись с коронавирусом. Кто-то рассказывает свои истории болезни, кто-то об очередях на КТ, к врачу. Другие - о смерти своих родных людей.

% name% title
Все пациенты с коронавирусом вынуждены толпиться в поликлинике

Дорогие читатели "Курьер. Среда. Бердск", коронавирус продолжает бушевать в России, Новосибирской области и Бердске. Горожанин Максим Плахотник поделился с редакцией фотографией очереди к врачу ЦГБ Бердска 28 октября. И фото под названием "Рассадник заразы: Огромная очередь из пациентов с COVID-19 попала на фото в поликлинике №2. Виновен минздрав, уверен житель Бердска" повергло в шок бердчан.

Каждый день в редакцию звонят люди, которые столкнулись с коронавирусом. Кто-то рассказывает свои истории болезни, кто-то об очередях на КТ, к врачу. Другие - о смерти своих родных людей. К сожалению, у нас нет возможности прийти во все поликлиники. Но вы можете показать жизнь в ковид так, как есть в реальности.  Поэтому мы просим вас, наши читатели, присылать фотографии и видео из поликлиник Бердска, Искитима и других городов России. Покажем вместе реальную ситуацию с больными коронавирусом и врачами всей России.

Ждем ваши фотографии и видео на электронную почту "Курьер. Среда. Бердск" bkurer@mail.ru, на WhatsApp редакции 8953-878-90-10.

больница врач коронавирус очередь присылайте фото
Мнение читателей
2
0
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пришлете фото?

Аноним, 12 ноября 2020 20:10
Отличная идея? Нужны хакеры. Взломать 1 канал и вместо красивых московских палат и больниц показать наш задрипинск. Это был бы фурор
Поросёнок Пётр, 12 ноября 2020 21:22
Какой фурор? Умные люди уже давно, что Первый, что Второй канал не смотрят, а зомби, до сих пор смотрящие ГосТВ ничем уже не пробить.
Аноним, 12 ноября 2020 21:04
Путину в Кремль отправляйте, пусть знает реальное положение
1, 13 ноября 2020 08:30
НВР:
Смысл какой? Всем понятно, что сейчас очень много заболевших и большие очереди. Терапевты через одного на больничном, нагрузка на врачей большая, отсюда и огромные очереди везде (хотя в Бердске и в обычные дни какой-то коллапс).
Аноним, 13 ноября 2020 15:04
Вы о чем? Минздрав отчитывается каждый день, что в РОССИИ всё в ажуре!!
https://стопкоронавирус.рф/news/20201112-1554.html
Наш город, кажется, в другом каком-то государстве...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
13:43 14-11-2020
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
Скончался Армен Джигарханян. Ему было 85 лет
13:42 14-11-2020
Скончался Армен Джигарханян. Ему было 85 лет
Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты
13:33 14-11-2020
Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна
13:30 14-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна
Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными
13:29 14-11-2020
Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире
13:29 14-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире
Суперноволуние: очень детальный разбор, как Новолуние 15 ноября 2020 повлияет на 12 знаков зодиака
13:28 14-11-2020
Суперноволуние: очень детальный разбор, как Новолуние 15 ноября 2020 повлияет на 12 знаков зодиака
Шок-рекорд: Сколько умерло и заразилось COVID-19 за сутки на 14 ноября в Новосибирской области, озвучил оперштаб
13:16 14-11-2020
Шок-рекорд: Сколько умерло и заразилось COVID-19 за сутки на 14 ноября в Новосибирской области, озвучил оперштаб
БердскПокажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны 5
13:15 14-11-2020
Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны
БердскКто будет вывозить мусор в Бердске? Регоператор "Экология-Новосибирск" отыграл на аукционах 11 млрд рублей
13:01 14-11-2020
Кто будет вывозить мусор в Бердске? Регоператор