Очень душевные поздравительные картинки и поздравления в стихах 14 ноября на Международный день логопеда

Несмотря на свое значение, эта специальность на удивление мало освещается в средствах массовой информации, и о ее представителях существуют самые настоящие мифы.

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

14 ноября мир празднует Международный день логопеда – профессиональный праздник представителей одной из наиболее важных социальных профессий. Несмотря на свое значение, эта специальность на удивление мало освещается в средствах массовой информации, и о ее представителях существуют самые настоящие мифы.

Если же говорить о сути... логопед занимается с детьми и взрослыми с особыми проблемами – нарушениями в произношении звуков, нарушениями письма, трудностями с членораздельной речью – перечень куда шире распространенных стереотипов.

Эти специалисты работают в школах, в поликлиниках, открывают свои собственные кабинеты, но объединяет их одна общая черта – все без исключения логопеды стремятся помочь своим пациентам. Ведь как бы там ни было, их работа сродни работе физиотерапевтов – корректируя речь, они возвращают ребенку роскошь человеческого общения, дают ему возможность активно жить в обществе, успешно учиться в школе и нормально развиваться во взрослую жизнь.

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Международный день логопеда - 14 ноября 2020 года

Если дикция хромает,

Четкости у речи нет,

В этом деле помогает

И спасает логопед.

Нынче праздник ваш настал,

Дорогие логопеды,

Вам лишь тысячи похвал,

Ждут пусть впереди победы!

***

С Днем логопеда поздравляю!

Здоровым быть всегда желаю,

Пусть исполняются твои мечты

И наполняет душу море теплоты.

Пусть дома ждут всегда родные,

Не возникают пусть преграды никакие.

Пусть будет жизнь твоя беспечной:



Чудесной, радостной и безупречной.

***

Вам поздравленья, наши логопеды!

В произношенье устраните беды,

И будет речь понятною и чистой,

Благодаря всем вам, специалисты!

Признательности нашей нет предела,

Пусть процветает логопеда дело,



Пускай приносит радость вам работа,Пусть каждый день звенит мажорной нотой!

***

С днем логопеда поздравляю,

Желаю в деле вдохновения,

Добиться речи очень складной

И обладать стальным терпением.

Зарплаты вам, конечно, в евро,



А дома — мира и добра,Пускай всегда в огромном сердцеВсем хватит света и тепла.

***

С праздником международным

Поздравляю логопеда,

К вам за помощью спешим,

Если с нашей речью беды.

Если не выходит «р-р-р»,

Или шепелявим с детства,

То сумеет логопед

Выбрать верное нам средство.

Он нам дикцию исправит,

Речь заставит зазвучать,

В праздник счастья и здоровья

Мы хотим вам пожелать.

***

Пусть придёт День логопеда

И успехом наградит!

В каждом деле пусть победа

Несказанно удивит.

Нереальная удача

Поджидает каждый день,

Все решаются задачи,



Принося тепло взамен!

***

Ты самый лучший логопед,

Ты изменяешь людям речь!

Желаю счастья, долгих лет,

Приятных судьбоносных встреч!

Пусть будет дикция всегда

У всех клиентов улучшаться —



Ради успешного трудаТебе так хочется стараться!

***

Сердечно поздравляю, логопед,

Ведь праздник нынче только твой.

Счастливых, долгих я тебе желаю лет,

В душе царил чтоб искренний покой.

Чтоб на работе было всё прекрасно,



Чтоб ты все также людям помогал.Над головою небо чтобы было ясным,Чтоб ты от жизни радость получал.

***

Если с речью у нас проблемы,

Если сложно слова сказать,

Эти наши больные темы

Логопед возьмет исправлять.

И сегодня его день, его праздник,

Поздравляем! Желаем успехов,

Достижений, событий важных,

Покорять новые вехи.

Чтобы труд ваш был полезным,

Чтобы вы помогали другим,

Пусть работа стаёт интересней,

Чтоб каждый лучше заговорил.

***

Ты работаешь прекрасно,

Исправляешь людям речь,

Пусть от всех проблем ненастных

Будет Бог тебя беречь.

Благодарных пациентов,

В личной жизни теплоты,

Счастья, радости и света,



Чтоб сбывались все мечты!

***

Сегодня поздравляем тех,

Кто речь нам исправляет,

Пусть каждый в мире логопед

Живет и бед не знает,

В день логопеда мы им всем

Спасибо дружно скажем,



Пускай в гармонии живут,Счастливым будет каждый!

***

Чтоб мог выговорить брат

Вольфрамо-молибденовый комбинат,

А сестра сказала четко

Про шоссе и про расческу —

Добрый даст всегда совет



И поможет логопед.С праздником его поздравим,Пожеланий шлем — не счесть,Очень здорово, что рядомС нами логопеды есть.

***

Поздравляю логопеда,

Вот профессия воспета,



В праздник Ваш желаю, пусть,Не коснется нынче грусть!

Всем спокойных пациентов,

Лишь приятных инцидентов,

Ярких, добрых, новых дней,

Вы бесценны для людей!

***

Спасибо скажем логопедам,



Что с речью устраняют беды.Желаем профессионалам,Чтоб ваша жизнь светлее стала,Работа чтоб не надоела,Здоровья и в душе и в теле.Пусть каждый день вам дарит счастье,Исчезнет боль, уйдет ненастье.

***

Логопед, примите поздравленье!

И, конечно же, спасибо за труды.

Вам желаю я огромного везенья,

Чтоб сбывались пожелания, мечты.

Чтоб достаток рос всё время,

А любовь не оставляла никогда.

Легким чтобы было ваше бремя,

Согревало счастье чтоб всегда.

Источник: pozdravok.ru