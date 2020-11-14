Какому святому молиться сегодня - молитва святым Мученикам Косме и Дамиану Римских 14 ноября

Этим святым традиционно принято молиться об исцелении не только телесных, но и душевных недугов.

Мученики Косма́ и Дамиа́н Римские

14 ноября 2020 года - День памяти Мучеников Космы́ и Дамиа́на Римских

Этим святым традиционно принято молиться об исцелении не только телесных, но и душевных недугов.

Жития

Жития мучеников-бессребреников Космы́и Дамиа'на

Свя­тые му­че­ни­ки-бес­среб­рени­ки бра­тья Кос­ма́ и Да­ми­а́н жи­ли в III ве­ке по Рож­де­стве Хри­сто­вом в Ри­ме, в пе­ри­од го­не­ний на хри­сти­ан, воз­двиг­ну­тых им­пе­ра­то­ра­ми-языч­ни­ка­ми. По­дви­гом сво­ей жиз­ни свя­тые яви­ли под­лин­но хри­сти­ан­ское упо­треб­ле­ние че­ло­ве­че­ско­го та­лан­та: та­лант есть дар Бо­жий, ко­то­рый над­ле­жит ис­поль­зо­вать не в це­лях ко­ры­сти, но для слу­же­ния Бо­гу и лю­дям.

Свя­тые Кос­ма́ и Да­ми­а́н ра­но оси­ро­те­ли. Остав­шись вдо­вой в мо­ло­до­сти, Фе­о­до­тия вос­пи­та­ла сво­их сы­но­вей в хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии. Ос­нов­ным за­ня­ти­ем бра­тьев бы­ло вра­чеб­ное де­ло, в ко­то­ром они весь­ма пре­успе­ли. Свя­тые бра­тья Кос­ма́ и Да­ми­а́н счи­та­ли се­бя слу­жи­те­ля­ми Бо­жи­и­ми, ис­це­ляв­ши­ми лю­дей по их ве­ре. Они не бра­ли за свой труд ни­ка­кой пла­ты. Вра­че­ва­ние бес­среб­рен­ни­ки Кос­ма́ и Да­ми­а́н со­че­та­ли с про­по­ве­дью сло­ва Бо­жия, разъ­яс­ня­ли боль­ным, что они со­вер­ша­ют ис­це­ле­ния бла­го­дат­ной си­лой Хри­сто­вой, при­зы­вая их к ве­ре во Хри­ста Спа­си­те­ля, ко­то­рая от­кры­ва­ет путь к под­лин­но­му вы­здо­ров­ле­нию – спа­се­нию ду­ши.

Свя­тые бра­тья Кос­ма́ и Да­ми­а́н бы­ли окле­ве­та­ны за­вист­ни­ка­ми и вы­зва­ны в Рим к им­пе­ра­то­ру Ка­ри­ну. Им­пе­ра­тор по­тре­бо­вал от­речь­ся от Хри­ста и при­знать язы­че­ских бо­гов, на что свя­тые от­ве­ти­ли ре­ши­тель­ным от­ка­зом. Ко­гда им­пе­ра­тор стал устра­шать их пыт­ка­ми, свя­тые, же­лая вра­зу­мить его, воз­зва­ли к Бо­гу. Вне­зап­но шея им­пе­ра­то­ра ис­кри­ви­лась та­ким об­ра­зом, что он не мог по­вер­нуть го­ло­вы. То­гда Ка­ри­на и мно­гих сви­де­те­лей объ­ял страх Бо­жий. Им­пе­ра­тор по­ка­ял­ся пред бра­тья­ми и ис­по­ве­дал пе­ред все­ми свою ве­ру во Хри­ста, и тот­час по­лу­чил ис­це­ле­ние. Свя­тые Кос­ма́ и Да­ми­а́н бы­ли немед­лен­но от­пу­ще­ны на сво­бо­ду. По­сле воз­вра­ще­ния в свое се­ле­ние близ Ри­ма они про­дол­жи­ли преж­нее бо­го­угод­ное де­ло.

Вы­сок был по­двиг свя­тых це­ли­те­лей, но Бо­гу бы­ло угод­но еще силь­нее воз­вы­сить их чрез невин­ное му­че­ни­че­ство. Они по­стра­да­ли от за­ви­сти вра­ча, быв­ше­го неко­гда их учи­те­лем. Этот врач за­ма­нил их в го­ры и там убил. По­сле кон­чи­ны свя­тость вра­чей-бес­среб­рен­ни­ков Кос­мы́ и Да­ми­а́­на († 284) бы­ла под­твер­жде­на мно­ги­ми чу­дес­ны­ми зна­ме­ни­я­ми ми­ло­сти Бо­жи­ей.

Молитвы

Тропарь бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Римским, глас 8

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Косьмо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Перевод: Святые бессребренники и чудотворцы Косма и Дамиан, посетите немощи наши; даром вы получили благодать, даром подайте и нам.

Кондак бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Римским, глас 2

Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве,/ чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те,// мир исцеля́юще чудесы́.

Перевод: Получив благодать исцелений, простираете вы здравие пребывающим в бедах, врачи, чудотворцы славные; но вашим посещением и врагов дерзости низложите, мир исцеляя чудесами.

Молитва бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Римским

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии, прекло́ньше коле́на, прибега́ем и, припа́дающе, усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́ ми́лости; изба́вите нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Услы́шите нас, моля́щихся, и благоприя́тным хода́тайством ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га правосла́вным лю́дем на враги́ побе́ду и одоле́ние. Па́ки, припа́дающе, приле́жно мо́лим: испроси́те нам от Го́спода вся благополе́зная, я́же в животе́ на́шем вре́меннем, наипа́че же ко спасе́нию ве́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти кончи́ну христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся от ко́зней диа́вольских и ве́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы бу́дем. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия. А́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йны милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Канон святым чудотворцам и бессребреникам Косме и Дамиану Римским

Песнь 1

Ирмос: Тристаты крепкия, Рождейся от Девы, безстрастия во глубине души тричастное потопи, молюся, да Тебе, яко в тимпане, во умерщвлении телесе победное воспою пение.

Двоице световидная мудрых безсребреник, Троице Честней со всеми избранными предстоящи, молися, память твою светоносную творящим просветитися Духа Божественными светлостьми.

Превысоцы умом в сущих вещех явльшеся, невещественна блистания Духа, мудрии, приясте, святии. Темже тьму недугов разрешаете всегда посещении Божественными, безсребреницы.

Недреманно душевное стяжавше око ко исполнению Божию Божественных заповедей, спящим в недузех, славнии, к доброму здравию возбуждаете благодатию, милостивии Богоноснии безсребреницы.

Богородичен: Спаса и Бога от чистых Твоих кровей воплотила еси, Чистая, показавшаго нам врачи душам нашим, Пречистая, спасительны и теплы заступники, честныя безсребреники, Духом.

Песнь 3

Ирмос: Не мудростию, и силою, и богатством хвалимся, но Тобою, Отчею Ипостасною Мудростию, Христе, несть бо свят, паче Тебе, Человеколюбче.

Миро благовонно исцелений Божественный храм ваш источает священно, тучи духовныя, страсти злосмрадныя отмывая всегда.

В Небесных селех водворяющеся всегда, сень вашу присно источник исцелений, премудрии, показуете благодатию Вседержителя.

Плотския страсти воздержания броздою обуздавше, духовныя зари пребогатно приясте, темже исцеленьми мир обогащаете.

Богородичен: Краснейшу в женах Тя Бог избра и из Тебе плотски, Чистая, родитися благоизволи, почиваяй во святых Своих.

Седален, глас 8

Исцелений датели, и чудотворцы, и чудес светильники светоприемнии всем явистеся духовною благодатию, страстный бо пламень верою прохлаждаете и верным в ней смысл согреваете. Тем врачевство душевное стяжавше, Божественную церковь вашу, к нейже прибегающе, вопием: Богоносцы безсребреницы, молите Христа Бога согрешений оставление даровати празднующим любовию святую память вашу.

Песнь 4

Ирмос: Седяй в Славе на Престоле Божества во облаце легце, прииде Иисус Пребожественный Нетленною Дланию и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

Живоносными действы, всяческими деянии, смертоносныя страсти человеков исцеляете, световиднии столпи, забрала недвижима, винограда истиннаго Божественныя лозы.

Сосцы церковнии, иже млеко проливающе исцелений, просвещений, безсребреницы, питающе всех Божественными брашны, да восхвалятся радостными песньми.

Врачевство показася храм ваш, святии, обуреваемым небурно пристанище и спасительно, воньже притекающе, вси приемлем тишину и лютых избавление.

Богородичен: Милости мя, Дево, яже в Тебе, сподоби, рождшая Слово, едина воистину Милостивное, едино милостивны святыя показавшее, целители и чудотворцы в концех.

Песнь 5

Ирмос: Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей: Ты бо, Неискусобрачная Дево, имела еси во утробе над всеми Бога и родила еси Безлетнаго Сына всем воспевающим Тя мир подавающая.

Божественными светлостьми яве облистаеми, весь обходите мир, вся человеки просвещаете, тьму отъемлюще страстей, демоны прогоняюще, Богоноснии безсребреницы.

Яко два просвещаете светильника поднебесную, духодвижно, Богоносцы, всю тварь обходяще, и иже на одре болезней посещающе, и от бед изымающе.

Недугующим исцеление, страстей избавление подающе безсребренно, всем предстатели велицы явистеся, всем помощницы с Богом, всем заступницы, Богоноснии безсребреницы.

Богородичен: Мудрость породила еси Божию Ипостасную, Пречистая Дево Богородице, святыя премудры показавшую, имиже зломудреца падеся шатание и лютая ухищрения.

Песнь 6

Ирмос: Пожру Ти со гласом хваления, Господи, Церковь вопиет Ти, от бесовския крове очищшися ради милости от ребр Твоих истекшею Кровию.

Не хитростию человеческою, но Божественною благодатию очищаете недуги человеков, славнии, сего ради сошедшеся, по долгу вас ублажаем.

Любовию ко Христу, Богоноснии, связаеми, всю злобу демонов разрушаете Божественною благодатию, сего ради ваше совершаем торжество.

Яко суще винограда Божественнаго прозябения, вино нам исцелений, сущим в сетовании недугов, точаще, веселия исполняете, безсребреницы.

Богородичен: Храм Тя чист содела, Владычице, Пречистое Слово, Еже Божественный храм безсребреник величая в чудесех и знамениих всегда.

Кондак, глас 2

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии, но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

Икос

Всякаго разума и мудрости преходит слово мудрых врачев, и всем разум подают: Вышняго бо благодать приемше, невидимо здравие даруют всем. Отонудуже и мне повести благодать даровася пети, яко Богоносныя угодники Христовы и служители, исцелений множество подающия, болезни бо всех избавляют, мир исцеляюще чудесы.

Песнь 7

Ирмос: В пещи авраамстии отроцы персидстей, любовию благочестия паче, нежели пламенем, опаляеми, взываху: благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

Отверзающе источник Богоданный, святии, всем реки источаете чистых исцелений, отмывающе страстей сквернения и демонов злобу всегубительную.

Укрепляема Вседержителя Духа благодатию, здравие болящим всегда подает двоица безсребреник Твоих досточудная, Слове Божий, Мудросте и Сило.

Свят един еси, прославляя святыя Твоя, мир бо тех ради избавляеши от бед и просвещаеши зовущия: благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

Богородичен: Жезл из корене Иессеева Ты прозябла еси, цвета Христа израстивши, Марие, яко цветцы, чудесы украсившаго Своя безсребреники угодныя.

Песнь 8

Ирмос: Руце распростер, Даниил львов зияния в рове затче; огненную же силу угасиша, добродетелию препоясавшеся, благочестия рачители, отроцы, взывающе: благословите, вся дела Господня, Господа.

Нази всякия явистеся вражия злобы, святии, Божественным Духом, нам бывше одежда спасения, и оставления вина, и лютых пременение, вопиющим: вся дела, благословите, Господня, Господа.

Сынове по причастию Божии, Дамиане и Космо, бывше, верою отеческий жребий ныне обретосте, Небесное наслаждение и чудес светлое воистину действо, и вопиете: вся дела, благословите, Господня, Господа.

Кропленьми вашими боголепными скверну омыйте душевную нашу, и болезненныя, святии, прожените страсти, и демонская стремления отымите, яко предстателие и яко целителие наши милостивии.

Яко крин, яко цвет мысленный, яко шипцы, Духом украшени, нам явистеся, святии, благовоние воспущающе и злосмрадие страстей отгоняюще, вопиющим: вся дела, благословите, Господня, Господа.

Богородичен: Умерщвляется смерть Тобою, Жизнь бо родила еси Ипостасную, Христа Бога, Пречистая, и предстатели жизни нашея показавшаго, безсребреники врачи, вопиющим: благословен, Пречистая, Плод Твоего чрева.

Песнь 9

Ирмос: Ева убо недугом преслушания клятву вселила есть; Ты же, Дево Богородице, прозябением чревоношения мирови благословение процвела еси. Тем Тя вси величаем.

Се ныне что добро, или что красно, якоже пишет, но токмо, еже жити ныне братии в единомышлении, в месте светозарне, в селех Небесных, во славе неувядающей, яже по достоянию ублажаем.

Яко велик сий храм, чудесы всегда украшаемь, воньже присно приходяще, Космо и Дамиане досточуднии, здравие требующим подаваете, темже достойно блажими есте.

Днесь срадуются нам, блаженнии, в памяти вашей, Ангели и Божественнии апостоли, пророцы и преподобнии и вси праведницы, с нимиже радостно водворяющеся, за весь мир молитеся.

Божественная двоице и светозарная, безсребреннии, и Богоноснии, и всечестнии, оставление согрешений, и исправление жития испросите, и всех лютых избавление восхваляющим вас всегда.

Богородичен: Света жилище, Чистая, была еси, вся озарившаго и светоносны и святы показавшаго, ныне тьму отъемлюща страстей душетленных Духом, Пречистая едина Приснодево.



Светилен

Кое довольно будет слово безсребреник изрещи благодать исцелении? Ибо суть по Бозе всей вселенней врачеве и спасителие.

Акафист святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану, Римским

Кондак 1

Избраннии чудотворцы, страстотерпцы Христовы и врачеве премудрии, туне подающии здравие в болезнех сущим, похвальная восписуем вам, заступником нашим и в скорбех помощником: вы бо сосуди благодати суще, исцеляете душевныя и телесныя наша язвы. Темже славяще Бога, дивнаго во святых Своих, вас усердно ублажаем:

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Икос 1

Ангельскому жительству поревновавше, вся земная презрели есте и, подвигом мученичества венчавшеся, лицезрения Господа сил сподобилися есте. Молитеся убо за ны прилежно, к помощи вашей притекающих и похвальная вам вопиющих:

Радуйтеся, молитвенницы теплии о чтущих святую память вашу;

радуйтеся, оставленных врачами неоскудно исцеляющии.

Радуйтеся, яко дом, имение и вся родителей стяжания ни во чтоже вменили есте;

радуйтеся, нищия милосердием вашим препитавшии.

Радуйтеся, страждущия сердоболием утешавшии;

радуйтеся, чистотою и святостию Ангелом уподобившиися.

Радуйтеся, светильницы Божественнаго света;

радуйтеся, небеснии человецы, земнии Ангели.

Радуйтеся, яко христианом есте прибежище непостыдное;

радуйтеся, все житие свое даже до последняго издыхания в служении Господу истощившии.

Радуйтеся, всесветлое благодати приятелище, Духа Святаго сосуди;

радуйтеся, всем призывающим вас скории помощницы.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 2

Видя Господь Бог добрая ваша начинания и велие ко благочестию усердие ваше, яко вся земная и благая мира сего уметы вменивше, в непрестаннем труде любве ради ближняго пребысте и души своя благими нравы украсили есте, преисполни вас Духа Святаго, Егоже лучами озаритися и нам испросите у Христа Бога, да купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом истиннаго богопознания царя нечестиваго научили есте, вразумив того силою словес ваших, имиже дерзновенно Христа проповедасте. Темже дерзновение ваше похваляюще, взываем сице:

Радуйтеся, лестию нечестиваго царя не уловленнии;

радуйтеся, истину Христову дерзновенно пред ним исповедавшии.

Радуйтеся, прещения его не убоявшиися;

радуйтеся, нечестивых соборища посрамившии.

Радуйтеся, небоязненнии проповедницы истины;

радуйтеся, служения идольскаго истребителие.

Радуйтеся, веры православия поборницы;

радуйтеся, исповедницы непоколебимии, духа терпения и ревности о славе Божией исполненнии.

Радуйтеся, немолчнии велений Господних провозвестницы;

радуйтеся, вернии наставницы богомудрия.

Радуйтеся, Царствия Христова надежнии нам ходатаи;

радуйтеся, и по смерти вашей нас не оставляющии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 3

Силою Вышняго, данною вам еще во временней жизни, прияли есте власть чудесно исцеляти всякия недуги; по смерти же вашей наипаче прослави вас Бог многими чудотворении, да вси притекаем к вам, молящеся о исцелении от недугов телесных, паче же душевных, и Богу велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще, яко многоценное сокровище, многоцелебныя мощи ваша, радуемся и, любовию воспевающе данную вам от Бога благодать исцелений, благодарно зовем:

Радуйтеся, теплии о нас к Богу предстателие;

радуйтеся, еллинская мудрования ни во чтоже вменившии.

Радуйтеся, Рима светильницы всесветлии;

радуйтеся, омраченных стран просветителие.

Радуйтеся, мужества и терпения наставницы;

радуйтеся, яко неповинне каменное побиение претерпевше, кончину мученическую улучили есте.

Радуйтеся, любве ради Христовы пострадавшии, и нас небесных благ причастники приимите;

радуйтеся, раби Божии, от Господа Христа венцы победы приемшии.

Радуйтеся, дивный и прекрасный смирения и кротости образ всем показавшии;

радуйтеся, непоколебимое православия основание.

Радуйтеся, светлая страстотерпцев славо;

радуйтеся, добрии целебницы, ни от когоже мзды за исцеления вземшии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 4

Буря ярости велия царя Карина не возможе поколебати души вашея, и егда вернии в некоей пещере вас скрыша от яти вас ищущих, волею воином предстали есте, вопиюща: нас поимите, мы бо есмы, ихже ищете, неповинных же отпустите. Таже веригами обложени бывше, в Рим отведостеся. Мы же, веру вашу и вериги лобызающе, поем Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше римстии людие велию вашу ко страждущим любовь и чудесное врачевание ваше, отвсюду устремляхуся к вам с верою в целебную благодать Божию, в вас действующую; приемлюще же скорое исцеление, прославляху Бога, вас же, милосердых целителей своих, величаху, воспевая сице:

Радуйтеся, Бога истиннаго непреборимии проповедницы;

радуйтеся, оружие Креста Христова добропобедно вземшии.

Радуйтеся, блазии врачеве, страждущим скории помощницы;

радуйтеся, вся немощныя туне врачующии.

Радуйтеся, и ныне исцеления обильно источающии;

радуйтеся, милостивии утешителие в бедах и скорбех сущим.

Радуйтеся, во всяких обстояниих нас защищающии;

радуйтеся, безпомощных спасительное призрение.

Радуйтеся, праведных преславное украшение;

радуйтеся, предстательство наше крепкое.

Радуйтеся, прилежнии о нас к Богу молитвенницы;

радуйтеся, всем, верою призывающим вас, скории помощницы.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 5

Боготечным воистину путем шествовасте, раби Христовы, егда во узах в Рим ведоми, за еже идолом не послужисте, Христови же единому поработасте, горькая испытания терпели есте, святии; но вся претерпесте за возлюбльшаго вас Христа. Темже великому терпению и крепцей любви вашей ко Господу дивящеся, купно с вами поем Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видев царь, яко силою Христовою исцеле, хвалу Тому воздаде; мы же, славяще Бога, ублажаем вас, славных угодников Его, вопиюще сице:

Радуйтеся, горняя паче дольних возлюбившии;

радуйтеся, ангельскому житию на земли поревновавшии.

Радуйтеся, яко, многобожие отринувше, родительскаго благочестия не отступили есте;

радуйтеся, яко вся имения своя, по словеси Господню, нищим раздали есте, да Христа приобрящете.

Радуйтеся, не словом точию, но множае паче делом и непрестанною к Богу молитвою иных поучившии;

радуйтеся, неоскудный источник исцелений и ныне являющии.

Радуйтеся, излиянием чудес, данных вам от Бога, нас обогащающии;

радуйтеся, в самих себе храм Богу уготовавшии.

Радуйтеся, скорое нищих услышание;

радуйтеся, скорбных приятное попечение.

Радуйтеся, ненадежных известное надеяние;

радуйтеся, болящих скорое врачевание.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 6

Проповедницы имене Христова в животе своем бывше, и ныне силу Того свидетельствуете чудесы, от иконы вашея источаемыми, и якоже веры иногда жены некия не презресте, но во сне явльшеся ей, облегчение в недузе даровали есте; сице и наших молений и пений гласы услышите, о святии безсребреницы! Вере же и любви людей ваших внемлите и покров нам свыше даруйте, хвалящим вас и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия, яко свет, правда ваша, егда укоряема на судищи царя, дерзновенно рекосте нему: не волшебною хитростию врачуем болезни, но силою Спаса нашего Иисуса Христа, якоже Той заповеда, глаголя: болящия исцеляйте, прокаженныя очищайте, туне приясте, туне дадите. Темже дерзновению вашему дивящеся, ублажаем вас сими:

Радуйтеся, образ твердости и веры нам показавшии;

радуйтеся, райския радости присно наслаждающиися.

Радуйтеся, премудрии сеятелие благочестия;

радуйтеся, славнии проповедницы православия.

Радуйтеся, учителие, к Небеси наставляющии;

радуйтеся, чистаго и непорочнаго жития неусыпнии хранителие.

Радуйтеся, теплии послушателие молящихся вам;

радуйтеся, ко спасению изящнии и вернии путеводителие.

Радуйтеся, благочестно и богоугодно жити хотящим блазии наставницы;

радуйтеся, ходатаи благих всем, почитающим память вашу.

Радуйтеся, добре течение свое скончавшии;

радуйтеся, венцы правды от Владыки Христа приявшии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 7

Хотяще силу Христову злочестивому царю открыти, Духа Святаго исполнени рекосте: буди посрамлен, о Карине, и с богами твоими! И абие ему лице изменися, и выя совратися, и, молящеся к вам, глаголя: се ныне вижду, яко раби есте Истиннаго Бога. Молю убо вас, да якоже иных уврачевасте, сице исцелите и мене, да и аз купно с вами воспою Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Дивнии о нас молитвенницы, целителие душ и телес наших и ходатаи спасения вечнаго, благодарным сердцем воспевающе хвалебную песнь Богу, даровавшему нам таковых великих чудотворцев, приносим и вам похвалы сицевыя:

Радуйтеся, Ангелов терпением вашим удивившии;

радуйтеся, божественным сиянием чудес своих вся просветившии.

Радуйтеся, скории от всяких болезней и безмезднии врачеве;

радуйтеся, заступлением вашим разслабленныя исцеляющии.

Радуйтеся, от неисцельных болезней здравы воздвизающии;

радуйтеся, достойне совершившии земный подвиг жития вашего.

Радуйтеся, о нас, обнаженных добрых дел, присно к Богу предстательствующии;

радуйтеся, яко сиянием премудрости, от Господа вам данныя, всех верных просвещаете.

Радуйтеся, молитвенницы о нас и заступницы наши предивнии;

радуйтеся, доблии страстотерпцы Христовы.

Радуйтеся, кровьми своими землю освятившии;

радуйтеся, идольское безумие обличившии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 8

Странное мирови житие ваше видяще, устранимся и мы того сует и, ум на небеса преложше, возопиим к вам, святии безсребреницы: утолите болезни, источая благодатная врачевания всем, усердно к помощи вашей притекающим и вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Все житие ваше на земли любовию к Богу и к ближним исполнивше, святии безсребреницы Космо и Дамиане, скории и ныне помощники являетеся всем, с верою призывающим вас; не точию бо близ притекающим ко святым мощем вашим, но и далече сущим исцеления источаете. Темже приносим вам похвалы сия:

Радуйтеся, Единому Богу, в Троице славимому, верно послужившии;

радуйтеся, единое еже на потребу премудро избравшии.

Рядуйтеся, яко в неустанном труде и подвизе дни и нощи ваша без всякаго уныния препроводили есте;

радуйтеся, яко сицевым вашим тесным и скорбным житием славу Божию в человецех умножили есте.

Радуйтеся, доблии Христовы последователие;

радуйтеся, яко научители и творцы Христовых заповедей явилися есте.

Радуйтеся, яко именами велиих в Царствии Небеснем наречени бысте;

радуйтеся, славою Христовою весь мир озарившии.

Радуйтеся, яко страданием вашим безстрастие прияли есте;

радуйтеся, яко мученическою смертию безсмертие стяжали есте.

Радуйтеся, яко Ангели, на небеси и на земли прославленнии;

радуйтеся, яко Богу ныне венценосни предстоите.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 9

Всякое естество человеческое удивися сиянию в вас благодати Божией, святии Космo и Дамиане, егда нечестивый царь Карин, узрев чудеса, от имени Господа Иисуса Христа вами творимая, уверова и прослави Бога. Темже и мы, славяще давшаго вам сицевую силу, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанная недоумеют довольно изобразити обилие любве вашея, еюже преисполнени бысте, святии угодницы, к человеком о Господе. Сего ради из глубины сердец наших вопием к вам:

Радуйтеся, Господу своему даже до смерти поработавшии;

радуйтеся, огнем любве Божия воспаляеми, огнь жертв идольских угасившии.

Радуйтеся, ближняго паче самих себе возлюбившии;

радуйтеся, яко болящия и недужныя посещали есте.

Радуйтеся, нужды убогих предварявшии;

радуйтеся, печальных утешителие.

Радуйтеся, отчаянных заступницы;

радуйтеся, сирых питателие.

Радуйтеся, люте страждущим помощницы;

радуйтеся, угнетенных свободителие.

Радуйтеся, яко, добре течение скончавше, ко Христу вознесостеся;

радуйтеся, яко в Царствии Его водворяетеся.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 10

Спасти хотя многия, яви нам Господь вы, чудотворцы Своя: кто бо не умилится, видя ваше безмерное ко всем сострадание; кто ли вы не ублажит, яко не токмо человеки от недуг исцеляете, но и скоты милуете; не отрините убо и наших молитв, но на вся ны неоскудно великия и богатыя ваша милости излейте, да вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стены есте всем, похваляющим чудеса ваша, о безмездницы, и к заступлению вашему прибегающим; стены и забрала есте, ограждающия от всех бед усердно в помощь вас призывающим. Темже убо и нас от нищеты, напастей, недугов и скорбей оградите, молимся и тепле вопием к вам:

Радуйтеся, адамантов крепость в терпении превозшедшии;

радуйтеся, неповинно от зависти сребролюбца пострадавшии.

Радуйтеся, славнии в бедах заступницы;

радуйтеся, немощных и обидимых укрепление.

Радуйтеся, крепцыи в напастех защитителие;

радуйтеся, убогих и нищих всещедрии обогатителие.

Радуйтеся, алчущих милостивии кормителие;

радуйтеся, болезньми и тяжкими недуги одержимых премудрии уврачевателие.

Радуйтеся, с верою к вам притекающим от всех скорбных обстояний теплии защитителие;

радуйтеся, яко память ваша всеми славима на земли.

Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на Небесех;

радуйтеся, яко от Бога препрославлени есте.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 11

Пение всеумиленное, ныне нами приносимое, несть довольно к похвалению преславных подвигов и трудов ваших, яже Христа ради подъяли есте в животе своем; обаче дерзающе просим, усердное моление наше приемше, и нас от бед своими молитвами избавите, да умиленным сердцем воспоим Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарный и небесный ум явили есте иногда пред Карином, заблуждение того обличая; ныне же нетлением мощей ваших и множеством чудес православие утверждаете. Темже благодарственно зовем:

Радуйтеся, Ипостасное Слово дерзновенно проповедавшии;

радуйтеся, силу идольскую добропобедно упразднившии.

Радуйтеся, яко вами попрася служение бесом;

радуйтеся, яко вами поклонение Христу проповедася.

Радуйтеся, учителие премудрии;

радуйтеся, всех добродетелей неленостные исполнителие.

Радуйтеся, яко по трудех земных в селениих небесных ликовствуете;

радуйтеся, яко и по преставлении своем нас не оставляете.

Радуйтеся, яко всем, с верою призывающим вас, скорую помощь подаете;

радуйтеся, святии врачеве, яко болезни наша исцеляете.

Радуйтеся, молитвы верных не отревающии;

радуйтеся, и о нас недостойных у Престола Божия ходатайствующии.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 12

Благодать, юже даде вам Господь Бог, целити вся недуги душевныя же и телесныя, днесь собра нас, да почтим память вашу, святии безсребреницы Космо и Дамиане, благоговейно убо взирающе на честную икону вашу и со умилением сердца к ней припадающе, молим избавитися всем нам от всяких зол и болезней, да воспоем вси Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса ваша, восхваляем труды и подвиги, ублажаем мученическую кончину, почитаем ходатайство и сильное заступление ваше о всех, требующих помощи вашея; величаем подателя всех благ Бога, даровавшаго нам толико дивных молитвенников, и со умилением зовем:

Радуйтеся, Иисуса Господа верно проповедавшии;

радуйтеся, истины Его доблии свидетелие.

Радуйтеся, теплии о нас у Престола Его предстатели;

радуйтеся, телес наших благосострадательнии врачеве.

Радуйтеся, Царствия Небеснаго и вечных благих наследницы;

радуйтеся, по Бозе все наше упование.

Радуйтеся, миро благовонное исцелений источающии;

радуйтеся, страстей злосмрадие молитвами своими отревающии.

Радуйтеся, исцелений дателие и чудес источницы;

радуйтеся, светоноснии столпи церковнии и забрала недвижимая.

Радуйтеся, винограда истиннаго божественныя лозы;

радуйтеся, двоице световидная мудрых безсребреников.

Радуйтеся, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы.

Кондак 13

О предивнии безсребреницы, чудотворцы, целителие и славнии угодницы Божии, Космо и Дамиане, приимите моления сия наша, от сокрушеннаго сердца возносимая; исцелите многообразныя недуги наша и теплым предстательством вашим испросите нам от Христа Бога избавление от всех бед и напастей, прощение прегрешений наших и благую надежду вечнаго спасения, да сподобимся с вами и со всеми святыми в безконечныя веки воспевати Богу, Спасителю нашему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангельскому жительству…» и кондак 1-й «Избраннии чудотворцы…».

Молитва 1-я

Чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы от юности Христа Бога возлюбивше и Того повеления всем сердцем соблюдающе, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельнаго ради жития и чистоты душевныя, силою Христа Бога, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Отонюдуже любовию и милосердием к недугующим подвизаеми, не токмо людем, но и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и не телесныя токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузех о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете. Темже ныне и нас, припадающих к вам пред честною иконою вашею, скоро услышите, юныя дети, вашей помощи во учении книжном просящия, вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере выну да преуспеют. На одре болезни лежащим, человеческия помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым, чудодейственным посещением даруйте. Многажды в болезни впадающия и от лютых недугов в уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю о них Божию святую и благую и сами себе и живот свой воли Христа Бога предают. В недузех сущих, о исправлении же жития не радящих, во гресех не раскаивающихся, сердцем ожесточенных сокрушите во спасение и к покаянию призовите, да немощни суще телом, здрави пребудут душею, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих невредимы сохраните от долгонедужия, от болезней лютых и неисцельных, от разслабления тела, от иступления ума, от смертоносныя язвы, от внезапныя смерти, и всемощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я

К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем, мы, недостойнии, преклоньше колена, прибегаем и, припадающе, усердно вопием: не презрите моления нас, грешных, немощных, во многия беззакония впадших и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости; избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Услышите нас, молящихся, и благоприятным ходатайством вашим испросите у Христа Бога православным людем на враги победу и одоление. Паки, припадающе, прилежно молим: испросите нам от Господа вся благополезная, яже в животе нашем временнем, наипаче же ко спасению вечному служащая, да сподобимся молитвами вашими улучити кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней диавольских и вечныя муки, безконечнаго же и блаженнаго Царствия Небеснаго наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия. Аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Источник: azbyka.ru