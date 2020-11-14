Какие запреты сегодня на церковный праздник 14 ноября 2020: что нужно делать, главные приметы

14 ноября православная церковь отмечает память святых-бессребреников, чудотворцев братьев Космы и Дамиана

С этим днем в древности было связано множество примет и обычаев, поскольку по старому стилю он открывал последний осенний месяц и символизировал неминуемое приближение зимы

14 ноября (1 ноября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых-бессребреников, чудотворцев братьев Космы и Дамиана.

По церковным источникам, святые жили во второй половине III — начале IV веков и были родом из Малой Азии – Асии. Их отец был язычником, однако мать исповедовала христианство и сумела научить вере Господней своих сыновей.

Когда братья выросли, то пошли по врачебной стезе и стали помогать людям. Более того, они стяжали дар Святого Духа ― силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных, причем всегда бесплатно, соблюдая заповедь Господа.

Однажды святых позвали к тяжело больной женщине Палладии, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. Благодаря тому, что больная искренне верила во Христа, а Косма и Дамиан усердно молились о ее здоровье, Господь исцелил умирающую, и она встала совершенно здоровой.

Желая отблагодарить целителей, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: "Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы ― Отца, Сына и Святого Духа". Услышав имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, опечалился. Он решил, что брат его нарушил их обет ничего не брать с пациентов.

Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Вскоре умер и Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут произошло чудо. К людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и сказал человеческим голосом, что Дамиан должен лежать рядом с братом, поскольку он принял дар Палладии не ради корысти, а только ради Имени Божьего.

Так святые были упокоены вместе в Феремане (Месопотамия).

На Руси у первого дня ноября (а по новому стилю – 14 ноября) было множество названий: Кузьма и Демьян, Кузьма, Демьян, Кузьма-Демьян, Кузьмы и Демьяны, Козьма и Демьян, курячий праздник, Козьма и Демьян – курятники, куриные именины, курытники, батюшка Козьмодемьян, кузьминки осенние, кузнецы, рукомесленники, кузьминки – осени поминки.

Верующие считают Косму и Дамиана покровителями детей. К ним прибегают с молитвой при начале учения.

С этим днем у наших предков было связано множество обычаев. Во многом причина в том, что это начало ноября – последнего осеннего месяца, и впереди неизбежное наступление зимы. По народному календарю осени отводится время от Второго Спаса (Яблочный Спас – 19 августа по новому стилю, 6 августа по старому) до Кузьминок.

В этот день доигрывали последние свадьбы. Святые Косма и Дамиан, помимо того что, как верили, покровительствовали детям, также считались покровителями семейного очага, кузнецов, а потому большим грехом было работать в этот день в кузнях. В старину считалось, что святые братья сами занимались кузнечным делом, ковали плуги и раздавали их бедным для возделывания земли. В народных присказках кованую цепь даже называли Кузьмой: "Узловат Кузьма, развязать нельзя".

С Кузьмы и Демьяна, как в просторечии называли этих святых, женщины садились за зимнюю пряжу и просили чудотворцев помочь им в работе. Также кузьминки считались девичьим праздником. В этот день девушки собирались вместе и готовили стол, а вечером приглашали в гости парней, ради праздника хулиганы даже могли украсть кур, если не было своих. Однако селяне относились к таким проделкам снисходительно, ведь считалось, что в хозяйстве, где украли курицу, будет много кур в следующем году.

Кроме того, в этот день был обычай праздновать курьи именины. Женщины собирались вокруг церкви Космы и Дамиана с курами, после обедни служили молебны, а богатые люди рассылали кур в подарок родным. Крестьяне побогаче приносили даже кур своим хозяевам – "на красное житье".

Было и множество погодных примет. Говорили: "Закует Кузьма-Демьян – до весны красной не расковать". Однако верили, что мороз, который может грянуть на кузьминки осенние, спадет к Михаилу – 21 ноября: "Косьма закует, а Михайло раскует". Также считалось, что если на Косму и Дамиана холодно, то на праздник Михаила Архангела потеплеет. Верили, что если в этот день лист останется на дереве, то следующий год будет неурожайным – с суровой зимой и засушливым летом.

Источник: sputniknews.ru