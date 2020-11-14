Прогноз на 2021 год: для знака зодиака Лев

Этот год обещает быть непредсказуемым, но Львы — люди не от мира сего, поэтому непредсказуемостью их не запугать.

Людям данного Знака стоит рассчитывать только на себя

Этот год обещает быть непредсказуемым, но Львы — люди не от мира сего, поэтому непредсказуемостью их не запугать. Астрологи рассказали о том, где и как нужно искать удачу в 2021 году.

Всем Львам в этом году эксперты рекомендуют пользоваться заговорами от врагов, потому что их на жизненном пути с высокой вероятностью могут появляться новые недоброжелатели. Людям данного Знака стоит рассчитывать только на себя.

Мужчина-Лев

Стоит отметить, что для мужчин этого Знака в 2021 году будет много новых возможностей, но и немало помех. Порой они будут пересекаться, поэтому может появляться луч надежды во тьме неудач или, наоборот, толика сомнений в весьма успешных и перспективных делах. Необходимо здраво оценивать свои возможности.

Финансы и работа: в самом начале года и осенью астрологи советуют мужчинам-Львам не рисковать. Даже если создадутся прекрасные условия для смены работы или для открытия нового бизнеса, лучше подождать. Летом и весной, наоборот, можно проявлять максимальную активность: даже на первый взгляд провальные дела могут обернуться успехом.

Любовь и отношения: в любви у мужчин-Львов все будет в целом стабильно. Всем, кто уже состоит в отношениях, не стоит оставлять вторую половинку без внимания. 2021 год идеально подходит для укрепления духовной связи с любимым человеком. Полезно отправляться в дальние путешествия, заниматься совместными делами.

Настроение и здоровье: мужчины этого Знака будут полны сил и энергии. В год Быка Львов трудно будет сбить с пути и сделать так, чтобы они почувствовали себя слабыми и беспомощными. Восстановление сил будет очень быстрым, но для этого потребуется правильный и своевременный отдых. Лучше избегать переутомления.

Женщина-Лев

Женщинам этого Знака будет постоянно улыбаться удача, но это не значит, что в 2021 году можно расслабиться и плыть по течению. Наоборот, в эти двенадцать месяцев лучше брать все в свои руки. Астрологи советуют стать более инициативными. В год Быка вода под лежачий камень не потечет. Нужно уметь применять свой сильный характер на практике.

Финансы и работа: Львам стоит избегать служебных романов, потому что они будут отвлекать от рабочего процесса. Астрологи советуют здраво оценивать свои возможности, не рискуя. В 2021 году цели не оправдывают средства. Чрезмерная активность должна быть обоснованной и целесообразной. Стоит быть осторожнее в шопинге. Лучше почаще пользоваться финансовыми оберегами.

Любовь и отношения: не исключено, что в длительных отношениях у женщин-Львов появится возможность вдохнуть в любовь новые силы. Этот год станет временем воодушевления, ярких эмоций и перевода отношений на новый уровень. Одиноким женщинам этого Знака лучше сфокусироваться на работе и делах.

Настроение и здоровье: отличный способ повысить настроение для женщин-Львов — обучение, получение новых знаний и навыков. В 2021 году звезды помогут представительницам этого Знака значительно преуспеть в новых начинаниях. Также в эти двенадцать месяцев ночные светила помогут избавиться от вредных привычек.

Астрологи считают, что самыми сложными периодами для Львов будут затмения, три дня перед каждым из них и три дня после.

Источник: dailyhoro.ru