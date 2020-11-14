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Секрет Клеопатры: рассказываем, что входило в крем великой царицы

03:00 14.11.2020 Фото: pixabay.com
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Многим известна знаменитая молочная ванна Клеопатры, которую та использовала, чтобы питать кожу и придавать ей ухоженный вид.

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Для ухода за своей кожей царица постоянно использовала сливки и мед

Все знают, что Клеопатра была одной из первых женщин, сумевшей сохранить и продлить свою молодость на долгие годы. Царица не спешила делиться своими секретами, однако до нашего времени все же дошли те немногие рецепты, эффективность которых была неоднократно проверена.

Сейчас вокруг нас появилось огромное количество рецептов молодости. Чтобы привлечь внимание к своему товару, производители часто используют славу великой женщины в качестве рекламы. Но все мы знаем, что во времена ее правления не было ни новейших технологий, ни сильнодействующих препаратов. В древние времена для здоровой кожи использовались лишь травы, масла и другие доступные ресурсы. Таким образом, наши предки прибегали к помощи природы, о которой сегодня мы практически забыли.

Многим известна знаменитая молочная ванна Клеопатры, которую та использовала, чтобы питать кожу и придавать ей ухоженный вид. В такую ванну, кроме молока, добавлялся мед и разные масла. Аналогичную процедуру можно делать дома, и при этом не нужно тратить много денег на салоны красоты.

Для ухода за своей кожей царица постоянно использовала сливки и мед. Эти составляющие были практически в каждом креме, маске или скрабе. Например, скраб из сливок с солью делал кожу мягкой, как у младенца. А о целлюлите в то время даже и не знали.

Достоверно известно, что Клеопатра пользовалась только водой, которая находилась в серебряном кувшине. Серебро имеет свойство дезинфицировать воду и насыщать ее полезными веществами. В наше время ее можно обрабатывать похожим способом. Для этого достаточно положить в емкость с водой серебряную ложку или другое украшение из этого металла.

В состав кремов для царицы входил сок алое, который помимо бактерицидных функций включает в себя и омолаживающие свойства. Средство омоложения из него можно сделать самостоятельно. Смешайте одну столовую ложку сока алоэ и ложку пчелиного воска. Добавьте в эту смесь половину столовой ложки миндального масла. Все это тщательно перемешайте и поставьте нагреваться на паровой бане. Когда масса разогреется, начинайте постепенно добавлять топленый жир. Его вам понадобится 50 грамм. После полного растворения жира и получения однородной массы крем готов к применению. Хранить его нужно в холодильнике.

Многие уже давно используют такие способы для поддержания красоты, но не у всех получается добиться необходимого результата. Именно в этом и заключается секрет молодости царицы.

Главным является не то, сколько процедур вы будете проводить, а их регулярность. Клеопатра ухаживала за своим телом постоянно. Изо дня в день она принимала ванны и использовала массаж в качестве подтяжки кожи. Также она понимала, что красота кожи зависит от внутреннего состояния организма, поэтому тщательно следила за своим питанием. Именно комплексный и регулярный уход помог царице выглядеть молодо и прекрасно.

Не стоит забывать и о вашем эмоциональном состоянии, так как наши мысли тоже влияют на тело определенным образом. И если мы транслируем миру негатив и недовольство жизнью, то это напрямую отразится на нашей коже.

Источник: dailyhoro.ru

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