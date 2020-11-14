Еле доползаю до дома, все раздражает, кажется, у вас синдром выгорания. Для вас тест

Для начала давайте проведем мини-тест и проверим действительно ли так плохо обстоят дела.

Стрессы на работе, психологическое давление влекут за собой гормональный дисбаланс, который конечно сказывается на нашем здоровье

Синдром выгорания характеризуется нарушением работы надпочечников, которые ответственны за выработку адреналина. Стрессы на работе, психологическое давление влекут за собой гормональный дисбаланс, который конечно сказывается на нашем здоровье. Для начала давайте проведем мини-тест и проверим действительно ли так плохо обстоят дела.

Более детально разбирает проблему синдрома выгорания Андрей Машков, психолог, специалист по пищевым нарушениям, автор книг "Молодость", "В плену у еды".

Итак, прочитайте на следующие утверждения и ответьте на них да или нет.

Я не ощущаю себя отдохнувшим даже после полноценного сна ночью.

Последнее время у меня участились головные боли и мигрени.

Я страдаю бессонницей и не могу заснуть даже после тяжелой тренировки или насыщенного трудового дня.

Я замечаю за собой постоянную раздражительность.

Мне сложно сконцентрироваться, и я чувствую, что память стала ухудшаться.

Я хочу спать в течение дня и чувствую себя сонным.

У меня появилась боль в мышцах без причины.

Я чувствую себя разбитым и часто нахожусь в плохом настроении.

Если вы ответили утвердительно больше четырех раз, то можете подозревать у себя синдром хронической усталости. Что же делать, чтобы помочь себе самостоятельно, до того, как обратитесь к врачу?

Обогащаем рацион.

Для того, чтобы помочь работе надпочечников нужно включить в рацион продукты, которые содержат жиры Омега 3, магний и полифенолы. В продуктовую корзину стоит добавить:

красную рыбу, сельдь

авокадо

семена чиа или льна

разные виды орехов

зелень

Также проконсультируйтесь с вашим врачом касательно витаминных комплексов. Хороши в борьбе с хронической усталостью витамин С, витамины группы В, цинк и магний, добавки на основе родиолы и имбиря.

Включайте отдых в свой список ежедневных дел.

Если отдых не запланирован, он может и не произойти с вами. Ставьте напоминание на телефоне и обязательно уделите 15-20 минут в день на расслабление. Медитируйте, сходите на массаж, примите расслабляющую ванну. Как основу для ванны можно использовать морскую соль, соду, эфирные масла.

Упорядочите свою жизнь.

Хаос и беспорядок всегда вызывают стресс. Вспомните то состояние, когда не можете найти ключи дома при это опаздывая на встречу. Организация пространства дома и на работе и дома, поможет вам меньше нервничать. Так же здорово пересмотреть свой режим, ложиться спать вовремя, ежедневно прогуливаться на свежем воздухе.

Если вы чувствуете, что выдохлись, остановитесь ненадолго, переведите дух, наберитесь сил и пусть жизнь засияет новыми красками.

Источник: hochu.ua