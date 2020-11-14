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Почему бананы вредно употреблять натощак?

02:00 14.11.2020 Фото: pxhere.com
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Бананы богаты клетчаткой, калием, магнием и рядом других питательных веществ.

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Бананы можно смело отнести к одним из наиболее распространенных и любимых фруктов

Начинать свой день с употребления банана – не самая лучшая идея. Ученые рассказали, почему вредно для здоровья завтракать столь популярным фруктом, а кому лучше вовсе исключить его из своего рациона.

Бананы можно смело отнести к одним из наиболее распространенных и любимых фруктов. Его употребляют во время диеты, как десерт или в качестве перекуса. Многие предпочитают съедать банан вместо полноценного завтрака. Тем не менее, специалисты призывают не делать этого.

Диетологи отмечают, что банан, на первый взгляд, может действительно казаться отличным вариантом завтрака. Но это далеко не так. Хотя подобный фрукт достаточно сытный и помогает существенно сэкономить время в утренние часы, его лучше никогда не есть натощак. Дело в том, что бананы позволяют организму быстро получить необходимый заряд энергии. Однако уже совсем скоро человек почувствует себя уставшим и захочет вновь чем-нибудь перекусить. Банан можно сравнить с конфетами, отличие которого лишь в том, что он является натуральным. Употребив его утром, в крови резко увеличивает уровень сахара. Что вскоре вызовет сильное чувство голода, и человек с большой вероятностью чуть позже съест больше, чем на самом деле требуется организму.

При этом это вовсе не значит, что после такой информации бананы следует отнести к вредной пище. Он является крайне полезным для здоровья фруктом. Бананы богаты клетчаткой, калием, магнием и рядом других питательных веществ. Нужно лишь понимать, что этот фрукт не может быть полноценным завтраком и насытить вас до обеденного перерыва. Банан можно есть утром в том случае, если сочетать его с другими продуктами. К примеру, натуральным йогуртом или кашами, которые предотвратят скачки сахара в крови, а значит, не допустят повышение инсулина в организме.

Однако существуют отдельные категории людей, которым лучше вовсе отказаться от употребления этого сладкого фрукта. Речь идет о тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и повышенной свертываемостью крови. Кроме того, если у человека наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед употреблением банана, лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Источник: medicinform.net

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