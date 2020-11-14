Услуга оказана: когда придет пособие на детей от 3 до 7 лет. Дата выплаты

Эта фраза смущает всех российских родителей, но что она значит на самом деле. И когда ждать денег, все о датах в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Многие российские семьи получают деньги от государства

Что значит фраза "услуга оказана" на портале госуслуг. Такой вопрос задают родителей детей от 3 до 7 лет из-за нового пособия по всей России. Напомним, с 1 января 2020 года семьям с детьми выплачивают новое пособие. Их получают только те, у кого растут дети от 3 лет. Выплата закончится тогда, когда ребенку исполнится 8 полных лет. По всей России сумма пособия равна половине прожиточного минимума. В среднем по стране - 5500 рублей. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. А, например, в Якутии - 8 390 рублей.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в соцзащите Искитимского района, фраза "услуга оказана" смущает всех родителей. Так что же она все-таки значит? Как выяснилось, на портале госуслуг немного не точна формулировка фразы «услуга оказана». Это значит, что сотрудники соцзащиты увидели заявление, сделали все необходимые запросы на каждого члена семьи во многие ведомства — МВД, налоговую службу, пенсионную службу, фонд социального страхования, чтобы уточнить все данные и реквизиты, которые человек указал в заявлении. После этого специалисты ждут ответы из всех инстанций в рамках электронного межведомственного взаимодействия.

Стоит отметить, что ответы на запросы приходят не сразу. Но как только они поступают, специалисты принимают решение — отказать в пособии или назначить его. Эта информация должна быть отображена на портале Госуслуг.

Все о пособии на детей с 3 до 7 лет

Хоть решение о пособии принято президентом России в марте 2020 года, на счета деньги родители получили в июне 2020 года. При этом работает оно с 1 января 2020 года. То есть, родители получили выплату за первые полгода однократно. Далее, семьи с детьми от 3 до 7 лет получают деньги один раз в месяц, но не позднее 25 числа каждого месяца. Важно, что фиксированной даты выплаты пособия не существуют. Но как отмечают специалисты Искитимского района, если деньги поступают на счет учреждения, то, как правило, выплата осуществляется в первых числах каждого месяца. Например, в Искитимском районе деньги приходят на карту родителям 6 числа каждого месяца.

Кто имеет право на выплату

Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал 2019 года - 11 738,00 руб. Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 6 018,5 руб.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п утвержден Порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, которым предусмотрено осуществление ежемесячной выплаты со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня обращения за ее назначением.

Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Важно

В 2021 году планируется увеличить размер пособия. Но не всем семьям. Если благодаря новой выплате доход семьи так и не достигнет прожиточного минимума на каждого члена семьи, то поосбие повысят до 100% размера прожиточного минимума. В Новосибирской области семьи могут получать около 12 00- рублей уже с 1 января 2021 года.