14 ноября 2020 - Всемирный день борьбы с диабетом. Сколько типов диабета существует

Выполнение рекомендаций из данной статьи поможет вам сохранить свое здоровье на долгие годы! Берегите себя!

Профилактика диабета должна начинаться с ревизии привычного рациона человека

Всемирный день борьбы с диабетом, отмечаемый ежегодно 14 ноября, был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. В документе (резолюция A/RES/61/225) признается насущная «необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению».

Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о данном заболевании, охватывающая более 1 миллиарда человек более чем в 160 странах мира. А 14 ноября было выбрано в связи с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый). Большинство из этих случаев составляют заболевания диабет 2-го типа, который в значительной степени можно предотвратить с помощью регулярной физической активности, сбалансированного питания и поощрения здорового образа жизни.

Одними из главных причин данного заболевания являются дисбаланс основных питательных веществ в рационе и нарушения пищевого поведения. Инсулинорезистентность развивается на фоне частых скачков уровня глюкозы в крови пациента после приема очередной порции сладостей, жирных блюд, выпечки из рафинированной муки. Поэтому профилактика диабета должна начинаться с ревизии привычного рациона человека. Рекомендуется строго придерживаться лечебно-профилактической диеты при диабете. Она является частью комплексного лечения болезни и может помочь снизить риски для тех, кто еще не пополнил число пациентов.

Профилактическое питание при диабете направлено на устранение причин, ведущих к повышению уровня глюкозы в крови. Чтобы не происходили резкие «скачки» данного показателя, для профилактики диабета 2-ого типа рекомендуется:

питаться регулярно небольшими порциями, не переедать;

диета при диабете должна быть сбалансированной по всем основным питательным веществам (протеины, жиры, углеводы) и микронутриентам, необходимым для оптимального функционирования всех систем человеческого организма, в том числе для успешного протекания метаболических процессов. Планируя завтрак, обед, ужин и перекусы в течение дня, выбирайте только здоровые продукты и блюда, приготовленные безопасными способами (на пару, запеченные, отварные);

правильно составлять меню питания при диабете, включая в него полезные, органические продукты, и исключая те, что прошли глубокую промышленную переработку либо содержат большое количество насыщенных жиров и «быстрых углеводов;

необходимо поддерживать баланс между поступлением и расходом калорий, занимаясь фитнесом и ведя активный образ жизни, стараться постоянно двигаться.

Диета при риске развития диабета 2-ого типа должна быть сбалансирована по содержанию белков, углеводов и жиров, необходимо внести коррективы в привычное питание.

Лучшими пищевыми источниками углеводов должны быть продукты, богатые клетчаткой:

овощи;

цельные зерна;

несладкие плоды и ягоды;

бобовые;

листовая зелень;

орехи;

семена.

Жиры в рационе должны быть представлены преимущественно полиненасыщенными жирными кислотами, которые содержатся:

в морской рыбе;

орехах;

семенах;

нерафинированных пищевых маслах.

Профилактика диабета предписывает выбирать высококачественные протеины животного происхождения с небольшим содержанием насыщенных жиров:

натуральные молочные продукты (без пищевых добавок);

нежирные сорта рыбы и мяса.

Следует ограничить в рационе все рафинированные продукты, прошедшие промышленную переработку, так как в их составе нередко скрывается огромное количество трансжиров, крахмала, сахара, соли.

Выполнение рекомендаций поможет Вам сохранить свое здоровье на долгие годы! Берегите себя!

Источник: Роспотребнадзор