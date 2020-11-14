Более 6 млн человек могут получить новый налоговый вычет

По данным Правительства Российской Федерации, в стране в прошлом году насчитывалось более 177 тысяч организаций, которые работали в сфере физкультуры и спорта. Будет ли налоговый вычет за фитнес в России?

Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию

В России предлагают дать гражданам возможность получать социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

По данным Правительства Российской Федерации, в стране в прошлом году насчитывалось более 177 тысяч организаций, которые работали в сфере физкультуры и спорта. По состоянию на 1 января 2020 года примерно 3,5 тысячи из них являются фитнес-центрами, которые оказывают населению услуги по физической подготовке и физическому развитию. В прошлом году в них занимались 6,3 млн человек.

При этом, в законодательстве понимается, что физкультурно-оздоровительные услуги оказываются физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями. Такие услуги направлены на поддержание и укрепление здоровья, физическую подготовку и физическое развитие граждан.

А потому авторы законопроекта предлагают предоставлять гражданам налоговый вычет за занятия спортом. Его размер будет равняться фактически произведённым расходам, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов. Таким образом, максимум можно будет получить 15,6 тысячи рублей. Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространится льгота, будет утверждать кабмин.

Источник: pnp.ru