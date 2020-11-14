Идет солдат по городу: 15 ноября - Всероссийский день призывника 2020

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года

15 ноября 2020 года - Всероссийский день призывника.

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации...».

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв на военную службу призывников включает:

— явку на медицинское освидетельствование;

— явку на заседание призывной комиссии;

— явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы;

— нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.

До 2008 года срок службы призывников в Вооруженных Силах России составлял 2 года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год.

В День призывника, который совпадает с осенним призывом в ряды ВС РФ, в ряде российских городов, особенно, где есть воинские формирования и части, силами военкоматов для призывников устраиваются празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами, организуются экскурсии в воинские части и консультации для родителей призывников, показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск.

В частности, в Москве в этот день призывники собираются на Поклонной горе. Рота почетного караула устраивает показательные выступления. Бойцы разведроты демонстрируют приемы рукопашного боя. После военного шоу призывникам устраивают экскурсию по Центральному музею Великой Отечественной войны. Экскурсоводы и ветераны рассказывают новобранцам о победах российских Вооруженных Сил.

Источник: calend.ru