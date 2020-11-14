Как учиться с 16 ноября до Нового года будут школьники Бердска, рассказали в минобре

Установлен график обучения на всю вторую четверть. Половина учеников уйдут на дистанционку, остальные сядут за парты.

Для почти 60% школьников Новосибирской области обучение будет очным

С 16 ноября начинается вторая четверть в школах. После каникул 57% школьников Новосибирской области будут учиться очно, остальные уйдут на дистанционное обучение. С таким заявлением выступил на брифинге 13 ноября замминистра образования региона Владимир Щукин.

Школьные каникулы заканчивают в области 16 ноября. Из-за коронавируса власти приняли решение во второй четверти на дистанционный формат обучения перевести учеников 6, 7, 8, 9 и 10-х классов. Это примерно 40% школьников.

11-классники и ученики с 1 по 5 классы включительно сядут после каникул за парты. Очно также будут учиться учащиеся малокомплектных школ региона. Такой график обязателен для всех учеников, в том числе и обучающихся в бердских школах, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". При этом такой график предусмотрен до самого окончания второй четверти - до Нового года.

Детям, переболевшим за время каникул или контактировал с инфицированными коронавирусом, необходимо принести справку о состоянии здоровья.

Щукин также отметил, что при дистанционном обучении будут учитываться технические возможности каждой школы.