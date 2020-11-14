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15 ноября 2020 - православный праздник памяти Акиндина и Пигасия: приметы и традиции

23:00 14.11.2020 Фото: pixnio.com
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На Акиндина крестьянки обминали коноплю и лен, готовили их либо к продаже, либо к прядению.

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На Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит»

15 ноября 2020 года - Акиндин и Пигасий

Дата по старому стилю: 2 ноября.
В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.

Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках, — овинника, гуменника, рижника.

Русские люди верили, что овны и риги населены домовыми, которые никогда не показываются в своем настоящем виде, а предстают лишь в обличье человека. Овинник не считался злым духом. По крайней мере, топить овин и сушить зерно он никому не мешал. Нужно было лишь предварительно попросить у него разрешения на эту работу. Впрочем, если кто-нибудь обижал овинника, он мог в гневе спалить весь урожай, перекинув огонь на снопы.

Кроме того, на Акиндина крестьянки обминали коноплю и лен, готовили их либо к продаже, либо к прядению.

Именины в этот день

Константин

Источник: calend.ru

15 ноября 2020 Акиндин и Пигасий именины история праздник
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