Метеорологическая обстановка на 14 ноября: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: -5, -10°С, при прояснениях до -15°С, днем: -2, -7°С.
С изморози начнется 14 ноября 2020 в Бердске. А днем ударит мороз до -7
07:00 14.11.2020
Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: -5, -10°С, при прояснениях до -15°С.
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От редакции
Удачного дня!
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