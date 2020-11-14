С изморози начнется 14 ноября 2020 в Бердске. А днем ударит мороз до -7

Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: -5, -10°С, при прояснениях до -15°С.

Температура воздуха ночью: -5, -10°С, при прояснениях до -15°С, днем: -2, -7°С Метеорологическая обстановка на 14 ноября: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: -5, -10°С, при прояснениях до -15°С, днем: -2, -7°С.

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