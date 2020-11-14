Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты

Окружающие люди будут упрямы и агрессивны, и никакие аргументы не возымеют силу, если решение уже принято. Вероятность того, что удастся договориться и быть понятым, очень низка.

Это важное новолуние этого года

Новолуние в ноябре 2020 года произойдет 15 ноября новолуние будет в знаке Скорпион. Новолуние ноября будет особенным, выпадает перед лунным затмением 30 ноября. На новолуние принято избавляться от всего старого, начинать новые дела, запасаться здоровьем. Кроме того, в этот период хорошо проводить любовные ритуалы. Влияние Новолуния обычно неблагоприятно для человека. Во время новолуния высока вероятность обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки и рискованные мероприятия. До новолуния - убывающая луна, после новолуния - растущая луна.

Новолуние в Скорпионе, что принесет

Это важное новолуние этого года. В ближайший месяц мы можем встретиться со своими психологическими страхами, блоками, ограничениями, первый план жизни выйдут чувства из прошлого, обострятся кармические проблемы в отношениях. Но если оставаться в равновесии, то есть пойти по пути определенной психологической гибкости, то вы сможете войти в гармоничный ритм с энергиями Скорпиона и понять самые глубинные причины своих сложных жизненных ситуаций. А через понимание - увидеть выход из одного или нескольких тупиков.

Новолуние в Скорпионе - хорошо заняться вопросами любовных отношений, в частности, сексуальным аспектом. Хорошо обсуждать все новое для гармонизации отношений. Этот аспект жизни будет давать вам много энергии в течение всего месяца. Также, Скорпион отвечает за все мистическое: тайны, эзотерика, магия, гадания и т.п.

Что можно сделать в новолуние в Скорпионе

Что можно сделать полезного для себя в это новолуние, как провести новолуние в Скорпионе

В Новолуние в Скорпионе можно проработать для себя темы зодиакального знака Скорпион. Для этого - ответьте себе на такие вопросы:

- Какие внутренние установки и стереотипы создают мне проблемы?

- Какие страхи мешают мне двигаться вперед?

- Какие негативные воспоминания или непрощенные обиды вспоминаются?

Если из ответов на эти вопросы вы сможете что-то "отпустить", простить прямо сейчас, то в будущем эти препятствия исчезнут из вашей жизни.

Влияние новолуния в Скорпионе на здоровье

Весь лунный месяц до следующего новолуния в январе нам стоит особенно поберечь органы, на которые распространяет свое влияние Скорпиое: это половые органы,кишечник. Здесь стоит понимать - показана любая помощь этим органам и противопоказано любое медицинское вмешательство. Массаж, баня, прогулки, зимние виды спорта (без напряжения). Лучше всего перенести на другой лунный месяц все операции на органы Скорпиона.

Как себя вести в дни новолуния

Влияние новолуния на человека длится в течение нескольких дней. В это время появляются слабость, эмоциональная неустойчивость, утомляемость. Поэтому предпочтительно отказаться от больших нагрузок, не принимать важных решений, лучше всего посвятить время отдыху, медитациям и духовным практикам. За день до новолуния вспыльчивость, конфликтность и неготовность понять других только усилятся. Окружающие люди будут упрямы и агрессивны, и никакие аргументы не возымеют силу, если решение уже принято. Вероятность того, что удастся договориться и быть понятым, очень низка. На эти дни лучше не назначать важных переговоров и не устраивать выяснения отношений. Этот короткий период чреват ошибками, неразумными действиями. Лучше не заниматься финансовыми делами, не делать крупных покупок.

В новолуние женщина находится на спаде своей энергии, поэтому не стоит перенапрягаться в любых сферах жизни, берегите себя и свои силы. Мужчина в дни новолуния наоборот, находится на пике своей активности. В полнолуние ситуация меняется.

Новолуние - всегда стресс для человека, энергетика падает, время перехода из старого цикла в новый. Высока вероятность обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки и рискованные мероприятия. Возрастает склонность к лени, неправильным действиям или иллюзиям может привести к потерям в бизнесе, творчестве. Такое состояние также характерно для предыдущего и следующего дня от Новолуния.

Человек в эти лунные сутки и прежде всего в сам пик новолуния освобождается от всего ненужного - как на физиологическом уровне, так и на тонком энергетическом. Поэтому лучше всего в это время подстроиться под природные биоритмы и помочь себе очиститься от шлаков: провести диеты, также разгрузить свое эмоциональное состояние, поработать с сознанием и подсознанием. Голодание в новолуние предупреждает некоторые болезни. Первые дни новолуния очень благоприятны для избавления от вредных привычек и составления планов на будущее.

Во время новолуния человеческий организм находится на минимуме своей жизненной активности. Это несет слабый иммунитет, тонкую эмоциональную нестабильность, депрессию, подверженность страхам. Особенно сильно в новолуние реагируют мужчины. Они испытывают напряженность, повышенную эмоциональность, агрессивность, замыкаются в себе.

Ритуал на новолуние, который поможет исполнить желание и изменить жизнь

В новолуние очень благоприятно смотреть на огонь. Зажгите свечу и войдите в состояние спокойствия. Начинайте перебирать в памяти все события, которые произошли с вами за последний лунный месяц. Не стоит расстраиваться, если в воспоминаниях всплывут не очень приятные моменты. Попробуйте взглянуть на ситуацию спокойно и сделать для себя необходимые выводы. После начинайте представлять себе то, как бы вы хотели прожить новый лунный месяц. Важны даже самые мелкие детали вашей картины будущего - именно эти мелочи помогут вашей мыслеформе закрепиться в тонком мире и после реализоваться.

Источник: tarotaro