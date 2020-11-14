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Какие самые частые женские ошибки в отношениях - их 4 и они уничтожают любовь

22:30 14.11.2020 Фото: pixabay.com
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Жалость по отношению к мужчине. Жалея мужчину, вы показываете свою неуверенность в нем. Так вы понижаете самооценку своего избранника. Не стоит забывать, что жалость и поддержка — разные вещи.

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Когда между влюбленными случаются конфликты, зачастую, каждый начинает винить друг друга

Качественные отношения — тщательная работа двоих партнеров. Когда между влюбленными случаются конфликты, зачастую, каждый начинает винить друг друга, снимая долю ответственности с себя. Чтобы такого не произошло, над отношениями нужно работать.

Эксперт остросоциального ток-шоу "Один за всех" на СТБ, физиогномист и психолог Татьяна Ларина в своем блоге рассказала, с какими самыми распространенными женскими ошибками в отношениях встречалась за годы своей профессиональной практики.

Стоит помнить, что в большинстве случаев в кризисных ситуациях виноваты оба. Тем не менее, по словам Татьяны Лариной, выделить частые женские ошибки все же можно.

1. "Я сама", или стремление к лидерству. Женщина, которая не доверяет своему мужчине, не делегирует задачи, пытается соперничать и доказывать свою силу и успешность, начинает перенимать на себя все мужские обязанности. Она подавляет его. После этого — жалуется на мужскую слабость и на то, что благополучие семьи лежит на женских плечах. Чтобы этого не допустить, не стоит взваливать на себе все семейные обязательства.

2. Тотальный контроль. Этот пункт тесно связан с предыдущим. Девушки нередко считают, что мужчина не способен разобраться с чем-то самостоятельно. Они решают за него проблемы и задачи, контролируют каждый шаг. Конечно, все это происходит с благими намерениями. Но дальше женщина начинает нарушать личные границы партнера, заполнять собой его пространство, указывать, как и что ему следует делать, с кем общаться, а с кем — нет.

3. Жалость по отношению к мужчине. Жалея мужчину, вы показываете свою неуверенность в нем. Так вы понижаете самооценку своего избранника. Не стоит забывать, что жалость и поддержка — разные вещи.

4. Желание переделать партнера. У каждого из нас есть свое "Я", большая ошибка пытаться подстроить партнера под себя или думать, что именно с вами он станет другим. Само собой, каждый человек может развиваться, учиться, применять новые навыки и знания на практике. Но стоит быть честным с собой и ответить на вопрос сразу, готовы ли вы принять человека таким, какой он есть.

Отношения — это постоянная работа над собой. Для того, чтобы стать действительно близкими людьми, стоит уважать друг друга, доверять, не нарушать личные границы и интересы.

Источник: hochu.ua

отношения ошибки женщин психолог Татьяна Ларина
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