Почему людей не привлекает секс? Это нормально?

Сегодня секс не пропагандирует, не продается и не продает так как раньше. Секс пресытил молодых людей. В то же время, секс, как неотъемлемая часть жизни, будет всегда.

Казалось бы, вокруг так много секса, но в то же время им заняться не с кем

"Казалось бы, вокруг так много секса, но в то же время им заняться не с кем". Однажды я услышала эту фразу и задумалась о серьезности проблемы. А ведь правда, что стоит на пути к удовольствию? Какие истинные причины?

Для этого материала я провела опрос среди читательниц и читателей, задав им один вопрос: "Почему вы не занимаетесь сексом?". Ответы читайте в нашей статье.

"У меня есть партнер, он живет в другом городе. И это мужчина, который открыл мне мир БДСМ. У нас тематическая глубокая связь и со временем все другие любовники отпали. Я не занимаюсь сексом ни с кем кроме него (а это в среднем одна встреча в месяц, что для меня очень мало), хотя могла бы, но от секса мне давно уже нужен не только секс. С этим партнером я познакомилась в Тиндере, переписывались неделю и решили встретиться, хоть и живем в разных городах. Встретились, и наверное, если коротко описать то, что я почувствовала, это было что-то вроде "так вот чего я всегда хотела!". Есть какие-то вещи, которые тебя волнуют, но ты не находишь объяснение своим желаниям. Вот в тот момент мои желания обрели форму и название".

"Секс начинается в голове, и если мужчина не парится тем, чтобы завести свою потенциальную партнершу поведением, умом, шутками, да чем угодно, чтобы зажечь огонь в ее глазах, то у меня для него плохие новости... Всегда можно найти кого-то на одну ночь, но если говорить об удовольствии, о настоящем, то на этом поле битвы не так много солдат. Плюс ко всему — появляются более важные дела: построение карьеры, самореализация... Сейчас я в отношениях на расстоянии и в моей жизни нет секса только потому, что мой мужчина далеко. А вот когда смотрю на своих подруг, понимаю, что заниматься сексом не с кем. Интимная близость — это близость и эмоциональная. В противном случае — можно купить и игрушку. А бездушный секс давно никому неинтересен".

"Почему не занимаюсь сексом? Да просто не с кем. Мне для секса нужна любовь, очень нужна. Пробовала искать своего мужчину на сайтах знакомств — сплошные "коты в мешке". А чего только стоит вопрос "что тебе нравиться в сексе". И я такая: "Ой, что сказать, я же тебя совсем не знаю...". У меня был партнер, мой муж, 20 лет вместе. Сейчас мы не вместе и партнера я себе найти не могу. Считаю, что уже слишком взрослая для первых свиданий, да и времени между работой и домом нет".

"Секс ради секса — неинтересно. Вот вообще, даже если "на глаз" партнер хороший. Надо, чтобы была история. Переспать с мужчиной, потому что он участвовал в вооруженном ограблении, например — это история. Или переспать с бывшим своего бывшего — это история. Но ценность такой истории в том, что она не может быть постоянной. У меня ни с одним мужчиной не было секса больше десяти раз. Тиндер — это вообще не мое. Мне нужна химия. Даже если парень красавчик, произойдет ли эта химия при встрече — неизвестно!".

"Для меня секс — это сложное сочетание эмоций и обоюдного желания. В моем случае все довольно сложно: эмоции со временем деградировали из любовных в дружеские, а обоюдное желание в форме "пошли трахаться" для меня так себе стимул для либидо. То есть, суммируя, лично моих эмоций для инициации секса уже не хватает, а встречного соблазнения примерно ноль".

"Сам по себе секс неинтересен. Очень хочется близости. Это сложно, нужно доверие и какая-то тонкая штука. Секс стал больше, чем достижение оргазма и получение удовольствия. Это часть взаимоотношений. Тонких, хрупких. Чего хочется и как — тоже зависит от настроения, событий, происшедших за день и коммуникации с партнером. Так как я сейчас нахожусь в странном взаимодействии и отношениях с человеком, которого люблю, то бывает вообще не хочется с ним секса, потому что больше поглощена дружбой или заботой другого плана. А если хочется близости, то она тоже обязательно о чем-то. Задаю себе вопрос часто: "О чем этот секс?". С дикого истерического состояния всепоглощающего секса, вышла на желание каких-то совсем других энергий и взаимодействия. Из желания раздеться и всем всё показать, доказать и доминировать или быть дамой-соблазнительницей и человеком, кто использует людей ради достижения сексуального удовлетворения, перешла в режим взаимодействия. Отсюда и стало сложнее все".

"Нет химии, какого-то взаимного сексуального сумасшествия. Когда-то у меня была девушка, с которой были прекрасные отношения и еще более прекрасный секс. Но жизнь сыграла с нами злую шутку, мы не смогли удержать отношения и сожгли все мосты. С тех пор я не встречал человека, с которым было бы настолько хорошо. Последние два года был секс, но особо удовольствия я от него не получал. Чисто для удовлетворения физиологической потребности — сойдет, но без каких-либо ярких эмоций. Поэтому сейчас и желания как такового нет".

Что говорят специалисты

Оксана Ефремова психолог, сексолог.

Секс стал более доступен, а значит — менее желателен. Нет эффекта табу, не нужно его "добывать". Важна более качественная близость, а не количественная. В эпоху, когда секс стал более доступен, начинаешь более тщательно выбирать партнера. Секс перестал быть ценностью сам по себе. Появилось больше эгоизма — лучше поработаю, займусь тем, что мне нравится, чем буду тратить время и ресурсы на поиски полового партнера.

Лилия Король, психолог.

Во-первых, большую роль в этом вопросе играет половая конституция. У кого-то высокое либидо от природы и высокая потребность в сексе, у кого-то либидо ниже и им нужно заниматься сексом меньше. Есть асексуалы, у которых нет больших эмоциональных всплесков и для них интимная близость не играет большого значения. Могут быть различные блоки, стеснения, детские травмы.

Человека формирует два основных фактора: генетика, врожденное — это та самая половая конституция. Второй фактор — наше воспитание. Очень важно, как в семье относятся к вопросу о сексе. Еще в самом детстве у нас может появиться токсический стыд. Яркий пример, абсолютно безобидный: семья смотрит фильм "Титаник" и там есть сцена любви, ничего вульгарного, никакой порнографии. Но родители начинают выгонять ребенка из комнаты, заставляют закрывать глаза или же начинают смеяться и подшучивать над ребенком (куда тебе такое смотреть, молоко еще на губах не обсохло). Так у ребенка формируется токсический стыд, который потом сопровождает его во взрослой интимной жизни. Многие женщины не испытывают оргазм не потому, что у них аноргазмия, это, на самом деле, редкий случай. Причина в другом: в голове стоит блок-запрет. Мои клиентки неоднократно жаловались, что мамин запрещающий и стыдящий голос в голове мешает им заниматься сексом и получать от него удовольствие.

"Еще один пример того, как формируется отвращение к сексу: когда родители оставляют следы секса в квартире. Заставляют ребенка застилать кровать, где есть презервативы, секс-игрушки и следы бурной любви. Очень травмирующий момент: когда дети находят родительское порно. После таких случаев уже взрослые молодые люди иногда меняют ориентацию, особенно женщины. Родительское послание и неправильное наставление тоже играет большую роль. К примеру, формулировки типа "все мужики хотят только одного", "не встречайся с парнями, они козлы" предполагают абсолютное искажение вещей. Будто ты уже использована.

Будто женщина не занимается сексом, она предоставляет услугу мужчине. Будто это не ее удовольствие, а как должное. Все эти моменты важно прорабатывать. Говорить не только с психологом, но и с сексологом. Это если речь идет о психологической стороне вопроса. Но есть еще и другой момент — мода. Раньше сексуальность впаривалась, она была модной и просто необходимой. Сейчас у молодежи другое отношение к самому сексу. Если даже посмотреть на молодых людей, то они не пытаются подчеркнуть свою сексуальность. Сейчас время индивидуализма, когда человек сам решает каким ему быть, и какой иметь пол", — констатирует психолог.

Сегодня секс не пропагандирует, не продается и не продает так как раньше. Секс пресытил молодых людей. В то же время, секс, как неотъемлемая часть жизни, будет всегда. Будет меняться только отношение к нему. То, какой будет наша интимная жизнь, решаем только мы. Главное, чтобы все было в удовольствие.

Источник: hochu.ua