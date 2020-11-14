Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 14 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День американского плюшевого мишки (National American Teddy Bear Day)

• День расслабленности и беззаботности (Loosen Up, Lighten Up Day)

• День общения с духом вечера

• Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day)



• День эндокринолога• Международный день логопеда (International Speech Therapist Day)• Праздник разбитых фонарей• День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских• День социолога• День маринованных огурцов (National Pickle Day) - США• День посадки деревьев - Люксембург• День кузнеца - Беларусь• День американского плюшевого мишки (National American Teddy Bear Day) - США• Фестиваль белых трюфелей - Италия• День книги - Иран• День детей (Bal Divas) - Индия• День колумбийской женщины - Колумбия• День острого соуса гуакамоле (National Spicy Guacamole Day) - США• День мобильной бригады - Индонезия• День операционной медсестры (Operating Room Nurse Day) - США• Праздник огня «Дивали» (Diwali) - Индия• День Добруджи - Румыния• День движения перестройки - Гвинея-Бисау• День «Заблокируйте это» (National Block It Out Day) - США• Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея, Ульяны • Кузьминки осенние (Курьи именины)

Важные даты

1501 – 16-летняя Екатерина Арагонская выходит замуж за 15-летнего Артура, принца Уэльского.

1860 – Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединён Уссурийский край.



1903 – в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.1907 – в России начинает работу III Государственная дума.1917 - захват власти в Оренбурге атаманом Дутовым.1919 – взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.1936 - в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.1938 – Постановление ЦК партии о пропаганде в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».1939 – на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.1941 – нацисты в течение дня убивают в белорусском Слониме около 9 тысяч евреев.1970 - вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).1978 - в Стокгольме советский Ту-154 при взлёте выкатился с полосы. Никто при этом не погиб.1985 – полковник внешней разведки КГБ Олег Гордиевский, высокопоставленный сотрудник органов безопасности, сотрудничавший с британской разведкой, заочно приговаривается в СССР к смертной казни с конфискацией имущества.2000 – Магдебургский университет взялся переводить словарь воровского жаргона, составленный доктором филологических наук из Нижнего Новгорода Михаилом Грачёвым.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend