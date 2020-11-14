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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире

13:29 14.11.2020 Фото: Pixnio
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Список праздников России и мира 14 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День американского плюшевого мишки (National American Teddy Bear Day)

• День расслабленности и беззаботности (Loosen Up, Lighten Up Day)
• День общения с духом вечера
• Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day)

• День эндокринолога
• Международный день логопеда (International Speech Therapist Day)
• Праздник разбитых фонарей
• День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
• День социолога
• День маринованных огурцов (National Pickle Day) - США
• День посадки деревьев - Люксембург
• День кузнеца - Беларусь
• День американского плюшевого мишки (National American Teddy Bear Day) - США
• Фестиваль белых трюфелей - Италия
• День книги - Иран
• День детей (Bal Divas) - Индия
• День колумбийской женщины - Колумбия
• День острого соуса гуакамоле (National Spicy Guacamole Day) - США
• День мобильной бригады - Индонезия
• День операционной медсестры (Operating Room Nurse Day) - США
• Праздник огня «Дивали» (Diwali) - Индия
• День Добруджи - Румыния
• День движения перестройки - Гвинея-Бисау
• День «Заблокируйте это» (National Block It Out Day) - США
• Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея, Ульяны • Кузьминки осенние (Курьи именины)

Важные даты

1501 – 16-летняя Екатерина Арагонская выходит замуж за 15-летнего Артура, принца Уэльского.
1860 – Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединён Уссурийский край.

1903 – в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
1907 – в России начинает работу III Государственная дума.
1917 - захват власти в Оренбурге атаманом Дутовым.
1919 – взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.
1936 - в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.
1938 – Постановление ЦК партии о пропаганде в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».
1939 – на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.
1941 – нацисты в течение дня убивают в белорусском Слониме около 9 тысяч евреев.
1970 - вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).
1978 - в Стокгольме советский Ту-154 при взлёте выкатился с полосы. Никто при этом не погиб.
1985 – полковник внешней разведки КГБ Олег Гордиевский, высокопоставленный сотрудник органов безопасности, сотрудничавший с британской разведкой, заочно приговаривается в СССР к смертной казни с конфискацией имущества.
2000 – Магдебургский университет взялся переводить словарь воровского жаргона, составленный доктором филологических наук из Нижнего Новгорода Михаилом Грачёвым.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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