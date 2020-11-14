14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Зеленое платье Кейт Миддлтон признали наряядом десятилетия

21:24 14.11.2020 Фото: instagram.com
1 0

Речь идет об изумрудном платье длины миди из блестящего материала, созданном дизайнером Сьюзи Кейв для бренда The Vampire’s Wife.

% name% title
Модные эксперты Vogue назвали наряд герцогини Кембриджской Кэтрин платьем десятилетия

Модные эксперты Vogue назвали наряд герцогини Кембриджской Кэтрин платьем десятилетия, пишет Irish Central.

Речь идет об изумрудном платье длины миди из блестящего материала, созданном дизайнером Сьюзи Кейв для бренда The Vampire’s Wife. Известно, что его стоимость составляет 1595 фунтов стерлингов. В нем в 2019 году герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила склад пивного бренда Guinness в Дублине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Crowns (@thecrowns.ru)

Герцогиня была не единственной знаменитостью, которая на протяжении многих лет носила наряд, признанный лучшим за последние 10 лет. В таком же образе появлялись на публике писательница и модель Алекса Чанг, актрисы Дженнифер Энистон, Элизабет Мосс, Шарлотта Райли и Кирстен Данст, британская телеведущая Эмма Уиллис и другие.

бренд дизайн платье десятилетия эксперты Кейт Миддлтон Дженнифер Энистон Элизабет Мосс Шарлотта Райли Кирстен Данст Сьюзи Кейв Instagram Daily Mail Vogue Irish Central The Vampire’s Wife
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивое?

Аноним, 14 ноября 2020 21:57
На такой красавице любой наряд выглядит безупречно

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему людей не привлекает секс? Это нормально?
23:45 14-11-2020
Почему людей не привлекает секс? Это нормально?
Более 6 млн человек могут получить новый налоговый вычет
23:30 14-11-2020
Более 6 млн человек могут получить новый налоговый вычет
15 ноября 2020 - православный праздник памяти Акиндина и Пигасия: приметы и традиции
23:00 14-11-2020
15 ноября 2020 - православный праздник памяти Акиндина и Пигасия: приметы и традиции
БердскУслуга оказана: когда придет пособие на детей от 3 до 7 лет. Дата выплаты
22:36 14-11-2020
Услуга оказана: когда придет пособие на детей от 3 до 7 лет. Дата выплаты
Какие самые частые женские ошибки в отношениях - их 4 и они уничтожают любовь
22:30 14-11-2020
Какие самые частые женские ошибки в отношениях - их 4 и они уничтожают любовь
По измененной формуле подсчитают зарплату бюджетников
22:03 14-11-2020
По измененной формуле подсчитают зарплату бюджетников
Идет солдат по городу: 15 ноября - Всероссийский день призывника 2020
22:00 14-11-2020
Идет солдат по городу: 15 ноября - Всероссийский день призывника 2020
15 ноября 2020 года - День создания РУБОП
21:55 14-11-2020
15 ноября 2020 года - День создания РУБОП
У работающих пенсионеров будет ли индексация пенсий с января 2021 года 1
21:53 14-11-2020
У работающих пенсионеров будет ли индексация пенсий с января 2021 года
Зеленое платье Кейт Миддлтон признали наряядом десятилетия 1
21:24 14-11-2020
Зеленое платье Кейт Миддлтон признали наряядом десятилетия