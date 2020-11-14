Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна

Церковный праздник сегодня — Кузьминки осенние (Курьи именины). 14 ноября верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. В народе этот день еще называют Кузьминики осенние.
Что нельзя делать 14 ноября
14 ноября нельзя отказывать в милостыне. Но при этом нельзя нуждающемуся смотреть в глаза, иначе будет беда.
14 ноября строго нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать.
Нельзя в этот день выливать воду на улицу после купания ребенка, иначе будет плакать, плохо спать и болеть.
А еще в этот день после купания младенца нельзя выливать воду на улицу.
Нельзя много тратить или давать деньги в долг.
Нельзя выбрасывать куриное сердце.
Что надо делать 14 ноября
На Осенние Кузьминки люди ранее справляли курьи именины. Богатые люди рассылали в подарок домашнюю птицу родственникам и друзьям. Как правило, убивали петуха. Также из курятины готовили кулинарные изыски.
В этот день обычно снятся вещие сны.
Приметы 14 ноября
Присмотритесь к приметам 14 ноября. Они во многом предскажут ближайшее будущее.
- Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
- Кузьминки — встреча зимы.
- Если на Козмодемьяна лист остается на дереве, на другой год будет мороз.
- Кузьма и Демьян — проводы осени, встреча зимы.
- Устанавливается первый непрочный зимний путь.
- Кузьминки — об осени поминки. Первый зимний праздник, начало зимы.
- На Кузьму-Демьяна курицу на стол — с этого дня начинали бить кур на продажу.
Источник: hochu