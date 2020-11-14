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Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна

13:30 14.11.2020 Фото: Википедия
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14 ноября отмечается народно-православный праздник Осенние Кузьминки. Он приурочен ко дню памяти Космы и Дамиана Римских, они были целителями и могли излечить больных силой только молитвы. Были оклеветаны завидующим врачевателем.

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Кузьминки — встреча зимы

Церковный праздник сегодня — Кузьминки осенние (Курьи именины). 14 ноября верующие люди чтят память бессребреников Кузьмы и Демьяна. В народе этот день еще называют Кузьминики осенние.

Что нельзя делать 14 ноября

14 ноября нельзя отказывать в милостыне. Но при этом нельзя нуждающемуся смотреть в глаза, иначе будет беда.

14 ноября строго нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать.

Нельзя в этот день выливать воду на улицу после купания ребенка, иначе будет плакать, плохо спать и болеть.

А еще в этот день после купания младенца нельзя выливать воду на улицу.

Нельзя много тратить или давать деньги в долг.

Нельзя выбрасывать куриное сердце.

Что надо делать 14 ноября

На Осенние Кузьминки люди ранее справляли курьи именины. Богатые люди рассылали в подарок домашнюю птицу родственникам и друзьям. Как правило, убивали петуха. Также из курятины готовили кулинарные изыски.

В этот день обычно снятся вещие сны.

Приметы 14 ноября

Присмотритесь к приметам 14 ноября. Они во многом предскажут ближайшее будущее.

  • Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
  • Кузьминки — встреча зимы.
  • Если на Козмодемьяна лист остается на дереве, на другой год будет мороз.
  • Кузьма и Демьян — проводы осени, встреча зимы.
  • Устанавливается первый непрочный зимний путь.
  • Кузьминки — об осени поминки. Первый зимний праздник, начало зимы.
  • На Кузьму-Демьяна курицу на стол — с этого дня начинали бить кур на продажу.

Источник: hochu

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