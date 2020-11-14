Какой праздник сегодня: 14 ноября 2020 - 11 праздников, приметы, события и именины дня

Если 14 ноября воду, оставшуюся после купания младенца, вылить на улицу, он будет страдать бессонницей.

День расслабленности и беззаботности

Праздники - 14 ноября, в России отмечается 11 праздников, в том числе 2 международных и 2 профессиональных.

Всемирный день борьбы против диабета

День социолога

Международный день логопеда

Кузьминки осенние

День винного туризма

День эндокринолога

День расслабленности и беззаботности

День маринованных огурцов

День общения с духом вечера

Праздник разбитых фонарей



День острого соуса гуакамоле

Именины отмечают Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана.

Церковные православные праздники завтра

Кузьминки осенние

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии

Память братьев Космы и Дамиана родом из Малой Азии. Обладали даром исцеления болезней силой молитвы. Мощи святых были положены вместе в Феремане (Месопотамия). В народе считаются устроителями супружеской жизни.

Народные праздники и приметы

Кузьминки осенние



В этот народный праздник чтят память святых Космы и Дамиана Азийских и их матери преподобной Феодотии. В этот день существовала традиция обмениваться курами. Таких птиц не забивали, пока они не умирали своей смертью. А их яйца считали целебными.

Молодые девушки в этот вечер устраивали вечеринки. Они готовили угощения и варили пиво. Приходили парни, начинались пляски и заигрывания. Когда приготовленные продукты заканчивались, молодые люди шли воровать кур. Однако хозяева прощали им такие шалости.

По поверьям, если в этот день теплая погода, то зима будет мягкой.

Приметы

Снежный день обещает будущей весной большой разлив.

Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.

Если в этот день дороги развезет грязью – не ждите морозов до начала декабря.

К вечеру мороз ослабевает – к пасмурной погоде на следующий день.



Если в этот день лист останется на дереве, то на другой год будет мороз.

Народные приметы 14 ноября

Снежный день обещает будущей весной большой разлив.

Если в этот день тепло, то и зима теплая будет.

Если в этот день дороги развезет грязью – не ждите морозов до начала декабря.

К вечеру мороз ослабевает – к пасмурной погоде на следующий день.

Если в этот день лист останется на дереве, то на другой год будет мороз.

Если куры не прячутся от дождя, то он будет долго идти.



День выдался теплым – к теплой зиме.Петух стоит на одной ноге – к морозу.Холод на Кузьму–Демьяна – тепло на Михаила.Если на Кузьму и Демьяна лист остался на деревьях, – предстоит суровая зима и неурожайный год.Деревья еще не сбросили листву – к неурожайному году и затяжной зиме.Много снега – к половодью весной.Реки покрылись льдом – не вскроются до самой весны.Обычно в этот день бывают умеренные морозы.Помолиться Кузьме и Демьяну – к здоровью для всех членов семьи. Им молились и девушки перед свадьбой о крепкой и долгой семейной жизни.Съесть курятину в этот день – куры в доме хорошо водиться будут.Если самый младший или слабый член семьи отведает на Кузьминки куриное сердце, он весь год будет здоровым и крепким.Подавая милостыню на Кузьму и Демьяна, нельзя смотреть нищему в глаза – примета плохая.Ночью кошка замяукала – к счастью и везению в доме.Если 14 ноября воду, оставшуюся после купания младенца, вылить на улицу, он будет страдать бессонницей.

События в этот день

1501 – 16-летняя Екатерина Арагонская выходит замуж за 15-летнего Артура, принца Уэльского.



1860 – Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединён Уссурийский край.1903 – в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.1907 – в России начинает работу III Государственная дума.1917 - захват власти в Оренбурге атаманом Дутовым.1919 – взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.1936 - в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.1938 – Постановление ЦК партии о пропаганде в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».1939 – на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.1941 – нацисты в течение дня убивают в белорусском Слониме около 9 тысяч евреев.1970 - вступление СССР в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).1978 - в Стокгольме советский Ту-154 при взлёте выкатился с полосы. Никто при этом не погиб.1985 – полковник внешней разведки КГБ Олег Гордиевский, высокопоставленный сотрудник органов безопасности, сотрудничавший с британской разведкой, заочно приговаривается в СССР к смертной казни с конфискацией имущества.2000 – Магдебургский университет взялся переводить словарь воровского жаргона, составленный доктором филологических наук из Нижнего Новгорода Михаилом Грачёвым.