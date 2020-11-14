Суперноволуние: очень детальный разбор, как Новолуние 15 ноября 2020 повлияет на 12 знаков зодиака

Новолуния - это время для начала , для создания намерений, которые вы надеетесь развить в течение следующего шестимесячного лунного цикла. Это так, что когда мы празднуем Полнолуние в Скорпионе 27 апреля, мы можем пожинать плоды наших проявлений.

Новолуния - это время для начала , для создания намерений, которые вы надеетесь развить в течение следующего шестимесячного лунного цикла

Ноябрь в этом году волнами раскрывает нам свою тему. Речь идет не только о том, чтобы глубоко погрузиться в свои чувства во время Сезона Скорпионов , но и о выборе, который приходит в голову .

В то время как октябрь был сплошным пробуждением и осознанием, ноябрь просит нас сделать выбор. Это становится очевидным с Суперноволунием в Скорпионе 14 или 15 ноября, в зависимости от вашего местоположения.

Новолуния - это время для начала , для создания намерений, которые вы надеетесь развить в течение следующего шестимесячного лунного цикла. Это так, что когда мы празднуем Полнолуние в Скорпионе 27 апреля, мы можем пожинать плоды наших проявлений.

Гороскоп на Новолуние Скорпиона для каждого знака Зодиака

Скорпион - знак темной воды, который хочет заставить нас почувствовать и вспомнить, кто мы есть. И не только жить своей правдой, но и вступить в огонь трансформации, а не отступить.

Это тем более очевидно, когда мы приближаемся к Новолунию и аспектам между Юпитером и Плутоном, которые заставят нас почувствовать, что мы находимся на развилке дорог. На этот раз мы выбираем, по какому пути идти.

Овен

Вы многому научились за последние несколько недель, больше, чем обычно, в основном потому, что были открыты для этого, Овен.

Вы позволили себе увидеть возможности там, где раньше видели только ограничения. Теперь вы видите, что даже если вы решите не делать ничего по-другому, для вас всегда есть бесконечное количество вариантов; вы никогда не застреваете.

Частью этой волны является эффект ретроградного Марса на ваш знак. Это все о том, кто вы есть, чего вы действительно хотите от жизни и что значит быть самим собой. Это идеи, которые вы иногда пытаетесь воплотить в жизнь, но привыкли к новой правде о себе.

А теперь это Новолуние в Скорпионе поднимет все то, с чем вы раньше были неудобны. Вы сможете сесть с этими чувствами и решить, в каком я вы хотите двигаться вперед, потому что это единственный выбор, который влияет на всю оставшуюся жизнь.

Телец

Вы все еще выходите из той полной синей луны на Хэллоуин, которая была у нас всего несколько недель назад, и изо всех сил пытаетесь решить, было ли то, что произошло, реальным или нет. Это то, что часто возникает у вас, Телец, независимо от того, является ли то, что вы видите, правдой или просто чем-то здесь, чтобы вас отвлечь.

Но в этом так много слоев. Самое важное - это то, почему трудно принять это, когда с тобой происходит что-то хорошее. Почему легче поверить в то, что возникнут трудности или проблемы, чем верить, что все становится на свои места?

Вы земной знак, который так связан с Венерой, что внутри вас есть колодец любви. Глубокий резерв доверия, естественного соответствия тому, что заставляет вас чувствовать себя хорошо; проблема в том, что вы бессознательно пытаетесь сделать эти раны приятными, а не своей душой.

Это Новолуние поставит всех на распутье, но для вас это то, во что вы хотите верить. Что вы хотите заявить как истину? Что вы решите выбрать для посадки на предстоящий цикл? Все возможно, но сначала нужно поверить в это.

Близнецы

Близнецы, больше, чем другие знаки зодиака, вы будете чувствовать себя как дома с темой этого месяца, но это также означает, что давление будет увеличиваться для вас.

Ноябрь - это выбор, что подчеркивается аспектами Юпитера и Плутона в период новолуния и лунного затмения в полнолуние в конце месяца в вашем знаке. Итак, вы дадите всем почувствовать вкус дуальности Близнецов в течение следующих нескольких недель.

Это энергия, в которой вы привыкли жить, точно так же, как вы часто живете в своей голове или пытаетесь избежать ее в зависимости от дня. Но даже в этом есть полярности, и это утомительно.

Октябрь для вас означал, что вы почувствуете себя комфортно во всем, чего обычно стараетесь избегать. Частично это уязвимые эмоции, а другая часть - те раны, которые вы пытаетесь избежать или притворяетесь, что у вас уже есть.

Нет никакой славы в притворстве, если вы на самом деле этого не сделали. Это касается вашей личной работы, исцеления или успеха. Вы не можете подделать настоящую вещь, так что помните об этом. Для вас открывающийся путь - это путь подлинности против одной поверхностности.

Стать искренним - значит разрушить свои стены, признать то, что вас пугает, на самом деле сделать этот шаг, чтобы действовать по-другому. Конечно, выбор за вами, но это как в поговорке: если вы хотите других результатов, вам нужно начать делать все по-другому. Итак, вопрос: готовы ли вы к этому и к изменениям в жизни, которые это принесет?

Рак

Это был твой год, Рак. В этом году правили вы, даже если вы этого не совсем понимаете или не принимаете. Весь этот год кричал в атмосфере Рака.

Но это еще не конец; у нас есть последняя (из четырех в этом году) Луна в Раке в конце декабря. Для вас это завершение темы, которая впервые началась еще в январе. Подумайте о том, что было центральным в вашей жизни в сфере дома, семьи, отношений, исцеления и любых взаимодействий с важными женщинами в вашей жизни. Это также может относиться к ране вашей матери .

Даже если у вас была замечательная мать, это не значит, что у вас нет материнской раны, части вашей женственности, которая не требует исцеления. Чтобы найти конкретный перекресток, на который вы попадете в этом месяце, вам нужно подумать о том, что продолжалось в этом году, или, может быть, что не исчезло.

Часть вибраций для всех - это то, как нам нужна энергия Рака, чтобы залечить коллективную рану женственности, чтобы мы могли подняться и помочь исцелить остальной мир. Но сначала мы должны исцелить себя.

Чему вы избегали сдаваться? Или вообще иметь дело? Это новолуние в Скорпионе заставит вас выбирать между работой, которую вам нужно сделать, или жизнью в отрицании. И пока выбор за вами, только один принесет вам свободу.

Лев

Последние несколько недель были для тебя очень напряженными, Лев, и есть правда, в которую ты только начинаешь вступать.

Как огненный знак , вы были активированы ретроградным Марсом и изучали темы того, что определяет вас. Но, что наиболее важно, это осознание того, что вы сами решаете, какое «я» вы откроете другим.

Иногда вы попадаете в ловушку желания показать только самое лучшее, самое прекрасное «я». Хотя вы склонны доминировать над энергией в комнате, вам часто неудобно показывать свое настоящее и ущербное «я».

Но то, что вы постепенно начинаете осознавать, - это то, что, когда вы являетесь настоящим «я», вам не нужно так усердно работать, чтобы поддерживать внешний вид. Когда вы окружаете себя людьми, которые видят как ваши недостатки, так и вашу красоту, вы снимаете давление, которое оказываете на себя, чтобы казаться идеальным.

Как бы вы ни старались продвигаться вперед в том, что зовется вашим именем, последние несколько месяцев вы замедлились, что позволило вам исследовать совершенно другую сторону себя. Теперь вы можете вслух решить, что делать с этими знаниями с точки зрения того, как вы относитесь к другим и как вы проживаете свою жизнь.

Это новолуние в Скорпионе поставит вас перед выбором: выпустить это новое «я» из своей клетки или проглотить свою правду и заставить замолчать все, что вы недавно узнали. Это проявится в вашей личной динамике и взаимодействии с другими людьми, включая романтические отношения.

Вы можете беспокоиться о том, что делать или какой путь выбрать, но сделайте глубокий вдох и вспомните, кто вы. Вы уже сделали свой выбор, теперь вам просто нужно сделать этот шаг, чтобы продолжить.

Дева

Дева, трансформации и изменения, через которые вы прошли, невозможно скрыть. Хотя это может быть продолжающаяся битва, последний месяц выявил более глубокую связь между вашей потребностью контролировать и позволять вещам (и людям) просто быть.

Может быть, даже больно говорить это вслух, но единственная причина, по которой мы управляем, - это то, что мы не доверяем. Иногда трудно доверять другим, но когда мы контролируем их, мы действительно не позволяем им быть самими собой; мы также не позволяем, чтобы нас полностью любили, видели или ценили.

Важно понимать свое окружение - физический, умственный и эмоциональный мир; иметь смысл в людях и отношениях. Но более глубокая часть этого - вера в то, что вам не нужно контролировать ситуацию, чтобы добиться успеха или быть счастливым.

Вы можете отпустить любую веру, любой результат, но также и любой страх, за который вы можете цепляться. Вы хотите мира и ясности, но самый простой способ получить это - просто позволить другим делать то, что для них естественно. Это может не всегда быть тем, чего вы хотите или на что надеялись, но это всегда будет проще, чем тратить вашу ценную энергию, пытаясь заставить кого-то встать на путь, которым он не хочет.

Вот что значит для вас это Новолуние в Скорпионе. Можете ли вы доверять людям делать то, что им нужно для себя? Можете ли вы верить, что все и все придут к вам, если им суждено? Можете ли вы поверить, что если вы дышите и отпускаете, вы получите все, что хотите и в чем нуждаетесь?

Дева, все сводится к тому, можно ли просто доверять.

Весы

Мы только что подошли к концу вашего сезона , и с учетом того, что Весы и Меркурий только что оставили ваш знак несколько дней назад, у вас на уме баланс. В этом нет ничего нового для Весов, которым нравится чувствовать, что все в жизни справедливо, но то, как вы думаете об этом сейчас, таково.

Вы понимаете, что иметь баланс означает, что вещи будут разбалансированы. Мы не можем поровну делить время между собой, работой, семьей и романтическими отношениями и нажимать «готово». Иногда нам нужно больше отдавать себе, иногда работе, а иногда и тем романтическим отношениям, которые мы хотим создать.

Это нормально, и это часть урока. У вас были проблемы с этим новым мышлением, но вы там. Вы можете почувствовать истину этого; Теперь это просто вопрос осознания того, что это значит для вас, и позволяя этим старым убеждениям учиться на вашем новом осознании.

Это также разница между тем, как вы думаете, что все должно быть, и тем, как вам лично кажется, потому что, как вы узнали за последний месяц, то, что это хорошо выглядит на бумаге, не означает, что это правильный выбор для вас. .

Во многих отношениях вы понимаете, что можете добиться большего успеха, если позволите себе потерять равновесие - не обязательно с точки зрения того, что вы получаете от других, но вместо этого, когда вы отдаете время различным частям своей жизни. . Это более гибкий подход к тому, что мы хотим сделать и реализовать, по сравнению с планом, который, как мы знаем, в глубине души не работает.

Вас ожидает карьера или финансовый успех с этим Новолунием в Скорпионе. Но вместо того, чтобы выбирать путь, позвольте пути открыться вам.

Скорпион

Это твоя Луна, Скорпион! Ваш шанс иметь то новое начало, которое вы чувствовали, был на горизонте в последние несколько месяцев; даже если вы не могли понять, где в вашей жизни это проявится, вы все равно знали, что это произойдет.

Это также последнее Супер Новолуние в году , а это значит, что оно будет еще более мощным и далеко идущим в вашей жизни. Но прямо сейчас вы все еще пытаетесь решить, что это значит для вас.

В прошлом месяце Меркурий стал ретроградным в вашем знаке, прежде чем соскользнул в Весы, а затем всего несколько дней назад вернулся в ваш знак. Это означает, что вы, вероятно, задумаетесь над некоторыми темами в начале октября.

Что вы чувствовали в то время? Где вы чувствовали себя призванными к действию? Что предстояло разобраться? У вас было время подумать о том, что вам больше всего нравится, а что - наиболее уравновешенным и взаимным.

Вы - глубокий знак, но иногда вы выбираете путь, который не в ваших интересах, потому что есть часть вас, которая процветает в хаосе эмоционально изматывающих ситуаций. Но в определенный момент вашего путешествия вы устаете находиться в тех ситуациях, когда вы пытаетесь понять, что будет дальше, не удовлетворяя свои потребности.

За последние несколько недель вы достигли точки истощения, осознав, что заслуживаете мира и можете иметь оба пути. Чтобы стать здоровым в общении с другими людьми, это не означает скуку или отказ от того, кто вы есть. Вы медленно это понимаете.

В это «Новолуние» вас попросят сосредоточиться на перекрестке романтических отношений и спросить, верите ли вы, что заслуживаете спокойствия и удовлетворения своих потребностей. Углубляйтесь в то, что вам неудобно, потому что это всегда будет путь к уроку.

Стрелец

В это время года, Стрелец, у вас всегда есть тихая энергия ожидания, особенно в этом месяце, поскольку часть вас знает, что декабрь принесет огромные радикальные изменения в вашу жизнь. Частично это из-за солнечного затмения, которое произойдет в вашем знаке в следующем месяце, поэтому новолуние так сильно повлияет на вас.

Это новолуние в Скорпионе - начало лунного цикла, который будет включать ваше солнечное затмение в следующем месяце. Новолуния - это начало, и это не только о том, что вы чувствуете, но и о том, что вы выбираете из-за этого.

Стрельцы часто производят впечатление бесстрастных людей, что далеко от истины! Вы просто избирательны в том, чем делитесь и с кем делитесь. Но причина, по которой ваши чувства имеют значение, заключается в том, что вы невероятно эмоционально принимаете решения, а это означает, что, хотя другие признаки более логичны, каждый ваш выбор исходит из сердца.

Тебе не нужно прятать свое сердце. Вам не нужно всегда чувствовать, что вам нужно иметь логическое объяснение всему. Но вы привыкаете к тому, что ваши эмоции являются залогом успеха, а не ношей, которую вы несете.

За последний месяц вы увидели силу того, что вы чувствуете, и то, как это может создать ту жизнь, которую вы желаете. Принятие решений и выбор из эмоциональной точки может быть огромной силой, если вы доверяете тому, что чувствуете. Отчасти это связано с убеждением, что вы должны быть более логичными, но это не ваша сверхспособность.

Будь то ваше сердце или душа, вам просто кажется, что вы знаете, так что это перекресток, к которому вас приведет это Новолуние. Достаточно ли вы доверяете своим чувствам, чтобы вам больше не приходилось объяснять себя? Можете ли вы позволить себе просто быть и существовать в своем знании?

Стрелец видит совершенно другое измерение жизни, и чем больше вы пытаетесь объяснить, тем меньше у вас возникает чувство, будто вы знаете.

Козерог

Настало время остановиться, Козерог, и вздохнуть. Подумайте о том, какой была жизнь, и приготовьтесь к тому, чего больше не будет.

Хотя тема этого года может показаться вам потерей, она также связана с восстановлением; возможности, которые существуют, даже если их сейчас трудно увидеть. Многое в вашей жизни на самом деле не получалось, даже если вы пытались притвориться, что это так, или даже если вы делали все возможное, чтобы попробовать.

Он не работал, поэтому он был и удаляется из вашей жизни. Никто не сказал, что сообразить, что делать дальше, будет легко или что эти обходные пути неожиданно возникнут в вашей жизни, но вы знаете это глубоко внутри.

Проблема в том, что вам не часто нравится, когда все по-другому. Вам не нравится риск, связанный с изменениями ; ваша слабость в том, что вы предпочитаете сохранять все по-прежнему и быть несчастным, чем рисковать, что они могут быть лучше, потому что в глубине души вы боитесь, что они будут хуже.

Но это цепляние за веру в то, что все может быть испорчено, что те вещи и людей, которые предназначены для вас, могут быть забраны, а это просто неправда. Но не имеет значения, как часто вы это слышите, потому что это урок, который вы можете извлечь для себя.

Плутон в Козероге сильно аспектирует эту Луну, создавая возможность для смерти. Но со смертью приходит возрождение. С этой Луной у вас в руках новое начало, но оно может оказаться не тем, на которое вы надеялись.

Вы все равно можете это принять? Можете ли вы позволить жизни отличаться от той, которую вы себе представляли? Можете ли вы быть достаточно смелыми, чтобы начать заново (снова), полагая, что успех может быть не за горами?

Водолей

Юпитер завершает свое вращение через ваш знак, Водолей; из-за этого эта Луна сильно повлияет на вас и на жизненный путь, который вы выберете.

Хотя это Новолуние находится в Скорпионе, Юпитер - одна из двух других планет (вторая - Плутон), сильно влияющих на энергию примерно в это время. И хотя Плутон - о более темной стороне жизни, Юпитер - о свете, правде и красоте, которая нас окружает.

Юпитер управляет изобилием, поэтому, хотя для большинства знаков это был тяжелый год, для вас был рост даже в самых неожиданных местах. И знаешь, что? Это нормально. Последние несколько месяцев были для осознания того, что вы в конечном итоге привлекаете большее изобилие, когда позволяете себе расти во всех местах и ​​способами, о которых вы даже не думали.

Иногда вы можете так сильно хотеть сохранить свою свободу, что в конечном итоге перестаете отдавать себе все, чего желаете. Да, речь идет о балансе, но это нечто большее. Это о сдаче. Размахивая белым флагом в борьбе, чтобы быть вами, вы должны быть определенным образом, поддерживать определенный имидж или жить определенной жизнью.

По правде говоря, единственный способ быть собой - это делать то, что дается естественным путем . Вам не нужно соответствовать чужому представлению о том, кем вы должны быть. Вы не должны нести бремя того, чтобы подводить других, оставаясь собой. Это именно то, что вам подарит новолуние в Скорпионе: выбор между успехом самоприятия и болью от попыток быть кем-то, кем вы просто не являетесь.

Скорее всего, это повлияет на вашу личную жизнь больше, чем на карьеру, и это то, что выстраивали в течение некоторого времени. Чтобы по-настоящему использовать силу изобилия Юпитера, вы должны отказаться от мысли, что каким-то образом вы ошибаетесь, будучи верным себе.

Рыбы

Рыбы - не уплыть от чего-то или от кого-то, с кем вы должны иметь дело, стало для вас уроком в этом году. Каким бы эмоциональным вы ни были, есть ситуации и люди, которые чувствуют себя криптонитом.

Но они так чувствуют себя только потому, что лишают вас возможности притвориться, что у вас все вместе. И, как правило, Рыбы любят любовь, значит, это обычно бывает в романтических отношениях.

Рыбы славятся неправильным выбором партнера. Иногда кажется, что чем более ядовит и эмоционально недоступен кто-то , тем быстрее вы бежите к нему, но это еще не полная история.

Потому что, во-первых, если нас привлекают токсичные люди, это означает, что мы все еще работаем над собственной токсичностью, скрытой в наших ранах; если мы преследуем эмоционально недоступных партнеров, это потому, что мы все еще боимся быть уязвимыми. Никто не плохой; у каждого есть свой свет, свои положительные стороны, и иногда мы откладываем уроки, ведущие к изобилию.

Вы плывете в противоположных направлениях, но что тогда? Вы ведь никуда не ходите, правда? Вот почему в этом году вам было поручено сосредоточить свою энергию на одном пути. В прошлом месяце вы совершили несколько крупных прорывов в этом поиске уязвимости , не опасаясь, что другой человек уйдет или не получит то, чем вы должны были поделиться.

Пришло время развить это. Рисковать, верить в то, что на этот раз все может быть по-другому, и не позволять страху получить травму, которая в конечном итоге причиняет вам боль. В этом Новолунии успех не за горами, но только если вы не уплывете с пути, который уже выбрал вас.

Кейт Роуз - художница, писательница, страстный йог, духовный астролог, коуч по отношениям и жизни, а также оратор по мотивам. Как духовный интуитивный человек, она практикует религию астрологии и любви. Чтобы увидеть больше ее работ, посетите ее веб-сайт.

Источник: yourtango.com