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Отменили Новый год на Алтае из-за коронавируса

12:15 14.11.2020 Фото: altai-republic.ru
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что традиционные новогодние елки будут установлены на центральной площади Горно-Алтайска.

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Новогодних мероприятий в Республике Алтай не будет, заявил лава региона

Новогодних массовых мероприятий в Республике Алтай в этом году не будет из-за ситуации с коронавирусом.

«Новый год — это семейный праздник. Главная задача сейчас — сберечь здоровье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболевания, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет», — цитирует главу республики Олега Хорохордина сайт правительства региона.

Он отметил, что традиционные новогодние ели будут установлены на центральной площади Горно-Алтайска.

Ранее стало известно, что Олег Хорохордин выздоровел после коронавируса и возвращается к работе. Об этом заявил пресс-секретарь чиновника Михаил Максимов.

Горно-Алтайск здоровье коронавирус новогодние Олег Хорохордин
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