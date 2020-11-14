Отменили Новый год на Алтае из-за коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что традиционные новогодние елки будут установлены на центральной площади Горно-Алтайска.

Новогодних мероприятий в Республике Алтай не будет, заявил лава региона

Новогодних массовых мероприятий в Республике Алтай в этом году не будет из-за ситуации с коронавирусом.

«Новый год — это семейный праздник. Главная задача сейчас — сберечь здоровье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболевания, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет», — цитирует главу республики Олега Хорохордина сайт правительства региона.

Он отметил, что традиционные новогодние ели будут установлены на центральной площади Горно-Алтайска.

Ранее стало известно, что Олег Хорохордин выздоровел после коронавируса и возвращается к работе. Об этом заявил пресс-секретарь чиновника Михаил Максимов.