Почему крик и скандалы с безмасочниками опасны во время коронавируса, объяснил инфекционист

На распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека. Агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту зачастую вреднее, чем просто игнорировать его.

Почему во время COVID-19 не стоит громко говорить

Об особенностях общения, которые позволяют снизить риск заражения коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

В период эпидемии коронавируса выражение "молчание – золото" приобрело новое значение, считает инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. По его словам, в общественных местах лучше вести себя сдержанно и избегать разговоров, особенно громких.

Исключить вероятность, что рядом находится зараженный коронавирусом человек, нельзя. При дыхании он распространяет инфекцию в окружающее пространство, а при разговоре этот эффект усиливается. Снизить потенциальную опасность поможет ношение медицинских масок и молчание, объяснил врач.

"Формулировку "молчание – золото" никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна.

Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске. Если идет разговор, а человек плохо слышит из-за маски и ее приходится снять, то отойти надо друг от друга минимум на 1,5 метра", – сказал Евгений Тимаков.

На распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека. Агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту зачастую опаснее, чем просто игнорировать его, уверяет Евгений Тимаков. По его словам, лучше оставить это контролирующим органам.

"Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц. Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже. В таких случаях выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках", – отметил Евгений Тимаков.