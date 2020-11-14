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Трамп впервые допустил проигрыш на президентских выборах в США

09:49 14.11.2020 Фото: Википедии
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Но президент подчеркнул, что нынешнее правительство не будет "закрываться", применять жесткие ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса.

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Трамп допустил, что следующую администрацию США возглавит не он

Президент США республиканец Дональд Трамп допустил в пятницу, что следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам состоявшихся на днях выборов, возглавит не он, а его соперник - демократ Джозеф Байден.

"Я не буду, нынешняя администрация не будет закрываться (то есть применять масштабные санитарно-ограничительные меры в связи с пандемией). Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет [следующая] администрация - видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться", - заявил Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами. Американский лидер рассказывал о ходе борьбы с пандемией, вызванной новым коронавирусом, и принимаемых правительством США мерах.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем, в декабре, собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.

Вашингтон выборщик выборы в США коронавирус ограничительные меры Дональд Трамп
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