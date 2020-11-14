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Столкнулись трамвай и автобус почти лоб в лоб на пл. Маркса в Новосибирске. Образовалась пробка

10:36 14.11.2020 Фото: АСТ-54
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Пассажирам обоих транспортных средств пришлось их покинуть Обстоятельства ДТП выясняются.

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На площади Маркса столкнулись автобус и трамвай

Неподалеку от остановки «Магазин "Кристалл"» на улице Покрышкина в Новосибирске в пятницу вечером произошло ДТП, в результате которого маршрутный автобус №20 и трамвай №8 столкнулись практически лоб в лоб.

Пассажиры вынуждены были покинуть оба транспортных средства, о пострадавших не сообщалось. Из-за аварии остановлена работа трамваев и затруднено движение на данном участке. Обстоятельства ДТП выясняются.

В результате ДТП никто не пострадал. Водители разъехались, договорившись между собой, рассказал «АСТ-54» старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

автобус старший инспектор столкнулись трамвай
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