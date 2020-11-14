Столкнулись трамвай и автобус почти лоб в лоб на пл. Маркса в Новосибирске. Образовалась пробка

На площади Маркса столкнулись автобус и трамвай

Неподалеку от остановки «Магазин "Кристалл"» на улице Покрышкина в Новосибирске в пятницу вечером произошло ДТП, в результате которого маршрутный автобус №20 и трамвай №8 столкнулись практически лоб в лоб.

Пассажиры вынуждены были покинуть оба транспортных средства, о пострадавших не сообщалось. Из-за аварии остановлена работа трамваев и затруднено движение на данном участке. Обстоятельства ДТП выясняются.

В результате ДТП никто не пострадал. Водители разъехались, договорившись между собой, рассказал «АСТ-54» старший инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.