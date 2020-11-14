В рубрику "Сообщи свои новости" написала Габриель:
Посчастливилось мне побывать в приемном покое БЭМЗа!!! Ну что я могу сказать. Вот все переживают за КОВИД-19. НО!!!! У нас в приемнике не работает рентгеновский аппарат, который определяет переломы и инородные тела!!! Такое ощущение, что мы живем в деревне с ФАПом.... Как так, в городе с населением более сотни тысяч нет элементарного рентгена? Почему врачи должны работать на глаз? Уважаемая редакция, без вас ни как!!!
Бердск - это деревня с ФАПом: врачи на глаз определяют перелом. Сломан рентген
Как так, в городе с населением более сотни тысяч нет элементарного рентгена?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Габриель:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Почему как в деревне?
Аноним, 14 ноября 2020 09:40
Совет Гаврилке - идите в частную клинику. Таких с рентгеновским аппаратом в Бердске несколько. Не надейтесь на гос.медицину, вас ждут только разочарования от нее. Чем раньше поймете эту простую истину, тем здоровее будете.
Аноним, 14 ноября 2020 09:43
Рентген работает в 1 поликлинике Никто не отменял и платные клиники Автору хотклось,скорее всего ,бесплатно и без очереди
Валера, 14 ноября 2020 10:11
Очень хорошо жаловаться умеют бердчане.
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