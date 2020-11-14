Бердск - это деревня с ФАПом: врачи на глаз определяют перелом. Сломан рентген

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Габриель:

Посчастливилось мне побывать в приемном покое БЭМЗа!!! Ну что я могу сказать. Вот все переживают за КОВИД-19. НО!!!! У нас в приемнике не работает рентгеновский аппарат, который определяет переломы и инородные тела!!! Такое ощущение, что мы живем в деревне с ФАПом.... Как так, в городе с населением более сотни тысяч нет элементарного рентгена? Почему врачи должны работать на глаз? Уважаемая редакция, без вас ни как!!!