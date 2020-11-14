Кому грозит смерть от коронавируса, назвал вирусолог

Также Виталий Зверев ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.

Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме.

"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает", — высказался Зверев.

Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.

"Очень важна доза заражения. <…> Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет", — подчеркнул он.

Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.