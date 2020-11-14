Избитому в драке бойцу ММА Сергею Харитонову потребовалась операция

Побоище произошло в "Лужниках" после соревнований. Возможно, причиной конфликта стали финансовые претензии к Адаму Яндиеву, который стал зачинщиком драки.

Избитого бойца ММА Сергея Харитонова будут оперировать

Медикам придется исправлять спортсмену перелом носа. Травму Харитонов получил вечером 13 ноября в ходе драки со своим коллегой – бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым.

Конфликт между спортсменами произошел в "Лужниках" после проходивших там соревнований. Харитонов и Яндиев вышли в фойе и стали беседовать на повышенных тонах. На видеороликах, которые распространяют в интернете, видно, что начал драку Яндиев. В ходе разговора он неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Судя по тому, что Харитонов держал в этот момент руки в карманах, он был не готов к такому повороту событий.

Полицейские, которые находились в фойе, не сразу решились разнимать бойцов. Но даже когда их растащили, Яндиев пытался снова наброситься на Харитонова.

Что стало причиной конфликта, пока точно неизвестно, возможно, речь идет о каких-то финансовых претензиях Харитонова к оппоненту. Во всяком случае, на протяжении всего конфликта Яндиев выкрикивал один и тот же вопрос: "Кому я должен?".

В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, кроме того, у спортсмена сломан нос, и ему потребуется операция, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

В каком состоянии находится Яндиев, пока неизвестно. Когда спортсменов разняли, он выглядел довольно бодро, однако позже некоторые СМИ сообщили, что он тоже нуждается в помощи медиков. Эта информация уточняется.