Купили новые инструменты воспитанникам музыкальной школы Бердска

Новые музыкальные инструменты, учебники и интерактивные пособия получила Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова из Бердска. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области.
«Мы укомплектовали музыкальными инструментами одно из старейших отделений школы — отделение народных инструментов», — отметила директор Бердской музыкальной школы Юлия Дианова.
Власти региона направили 19,22 млн рублей на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры новыми инструментами, учебными материалами и необходимым оборудованием. Проведение финансирования предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Культура». При этом отмечается, что 14,99 млн рублей из общей суммы финансирования предоставил федеральный бюджет.
В рамках нацпроекта помощь была оказана также Куйбышевской детской школе искусств и Новосибирскому колледжу им. А. Ф. Мурова.