Купили новые инструменты воспитанникам музыкальной школы Бердска

Региональное правительство выделило деньги на оснащение новыми музыкальными инструментами отделение "народников" в Бердской ДМШ им. Свиридова по нацпроекту "Культура".

Юным музыкантам Бердска закупили инструменты в рамках нацпроекта «Культура», рассказала Юлия Дианова

Новые музыкальные инструменты, учебники и интерактивные пособия получила Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова из Бердска. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области.

«Мы укомплектовали музыкальными инструментами одно из старейших отделений школы — отделение народных инструментов», — отметила директор Бердской музыкальной школы Юлия Дианова.

Власти региона направили 19,22 млн рублей на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры новыми инструментами, учебными материалами и необходимым оборудованием. Проведение финансирования предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Культура». При этом отмечается, что 14,99 млн рублей из общей суммы финансирования предоставил федеральный бюджет.

В рамках нацпроекта помощь была оказана также Куйбышевской детской школе искусств и Новосибирскому колледжу им. А. Ф. Мурова.