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За пьяную езду усложнят возвращение водительских прав

11:19 14.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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МВД предложило устранить пробел в законе о нетрезвых водителях.

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МВД России разработало законопроект, который не позволит водителям, пойманным за вождение в нетрезвом виде, быстро получить водительские права. Изменения предполагается внести в ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Так, нарушители без водительских прав либо отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя не смогут получить разрешение сдавать экзамен на получение водительского удостоверения до окончания срока административного наказания.

Похожая санкция предусматривается и для автомобилистов, имеющих права и осужденных по уголовной статье, которая запрещает управление машиной на определенный срок.

На сегодняшний день за управление автомобилем в нетрезвом виде (если нет состава уголовного преступления) предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае, если водитель попался пьяным за рулем повторно, к нему может быть применена ст. 264.1 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию»), которая предусматривает до двух лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

При этом в законодательстве не предусмотрен запрет на получение водительского удостоверения или сдачу экзамена на получение прав во время отбытия административного или уголовного наказания.

водительские права медицинское освидетельствование пьяная езда штраф экзамен МВД
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Пьяный за рулем - убийца?

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