В смерти задавленного беговой дорожкой 5-летнего мальчика в Бердске разбирается СК

Ребенок погиб 12 ноября. На него упал домашний тренажер. Следственный комитет начал доследственную проверку. По некоторым данным, отец мальчика в момент трагедии был дома.

Ребенка спасти не удалось

В Бердске 12 ноября 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. Об этом в субботу "Курьер. Среда. Бердск" сообщили старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметила Кулешова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мальчик погиб, не сумев выбраться из-под тяжелого тренажера и от полученных травм скончался.

Его нашел отец. Известно, что семья у погибшего мальчика полная, не состоящая на учете. по информации "Курьер. Среда. Бердск", отец ребенка в момент трагедии находился дома. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Смертельный инцидент подтвердили "Курьер. Среда. Бердск" и в управлении МВД по Новосибирской области. Но в ведомстве сообщили, что гибель ребенка находится в ведении Следственного комитета, который уже начал проверку.

_______________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.