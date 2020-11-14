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В смерти задавленного беговой дорожкой 5-летнего мальчика в Бердске разбирается СК

10:47 14.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ребенок погиб 12 ноября. На него упал домашний тренажер. Следственный комитет начал доследственную проверку. По некоторым данным, отец мальчика в момент трагедии был дома.

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Ребенка спасти не удалось

В Бердске 12 ноября 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. Об этом в субботу "Курьер. Среда. Бердск" сообщили старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметила Кулешова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мальчик погиб, не сумев выбраться из-под тяжелого тренажера и от полученных травм скончался.

Его нашел отец. Известно, что семья у погибшего мальчика полная, не состоящая на учете. по информации "Курьер. Среда. Бердск", отец ребенка в момент трагедии находился дома. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Смертельный инцидент подтвердили "Курьер. Среда. Бердск" и в управлении МВД по Новосибирской области. Но в ведомстве сообщили, что гибель ребенка находится в ведении Следственного комитета, который уже начал проверку.

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гибель ребенка отец скончался на месте травмы тренажер Анастасия Кулешова
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