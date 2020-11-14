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Тело погибшего под тренажером 5-летнего мальчика нашел отец в одном из коттеджей Бердска. В момент трагедии родитель был дома

11:37 14.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: СКР
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Ребенка насмерть задавила беговая дорожка, установленная в домашнем спортзале одного из бердских коттеджей. Спасти сына отцу и приехавшей скорой помощи не удалось.

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Отдел СК по Бердску начал доследственную проверку о факту смерти мальчика

В Бердске 12 ноября 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребенка, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Погибшего ребенка нашел отец. По информации "Курьер. Среда. Бердск", отец ребенка в момент трагедии находился дома - в одном из коттеджей сооружен спортзал с домашними тренажерами.

На место происшествия выезжали сотрудники бердской полиции, в том числе из подразделения по делам несовершеннолетних. Известно, что семья, где произошла трагедия, вполне благополучная, на профилактических и других учетах не состояла.

Смертельный инцидент подтвердили "Курьер. Среда. Бердск"в управлении МВД по Новосибирской области. Но в ведомстве сообщили, что гибель ребенка находится в ведении Следственного комитета, который уже начал проверку.

-В Бердске 12 ноября 5-летний ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте, - сообщили в субботу "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова. - По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мальчик погиб, не сумев выбраться из-под тяжелого тренажера и скончался. Приехавшая "скорая" не смогла реанимировать пострадавшего, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

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гибель ребенка скончался на месте травмы трагедия тренажер Анастасия Кулешова
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