14.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Вдруг это рак: какие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, советуют онкологи

12:35 14.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Большой процент случаев заболевания раком выявляется благодаря онконастороженности пациентов. Врачи советуют следить за тем, где болит.

% name% title
Онкологи назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Сюжет: Онкология
% name% title

Вдруг это рак: какие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, советуют онкологиРак щитовидной железы: семь признаков, которые сигнализируют об этом виде онкологииЕщё 313 новостей

Несмотря на то, что в последние годы онкология все чаще диагностируется у людей молодого возраста, врачи отмечают благоприятную тенденцию. В частности, около 70% случаев развития рака молочной железы - он занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин - распознается на первой и второй стадиях. То есть, как правило, недуг успешно лечится, отметил заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, доктор медицинских наук Азиз Зикиряходжаев.

Также сейчас злокачественное образование половых органов (рак шейки матки) стали преимущественно выявлять у пациенток в возрасте 40-50 лет (20 лет назад "пик" заболеваемости приходился на 78 лет).

В то же время благодаря успехам диагностики и лечения сегодня появились достаточно широкие возможности для спасения жизни пациенток, отметила в интервью KP.Ru доктор медицинских наук Светлана Мухтарулина.

Большой процент случаев заболевания раком выявляется благодаря онконастороженности пациентов. Опасно оставлять без внимания внезапные боли внизу живота и в пояснице, потерю веса. При раке шейки матки пациентки часто жалуются на кровотечения вне менструального цикла, при раке молочной железы - на уплотнения в груди, ее покраснение, изменение формы, размера молочной железы, а также возникновение болей и дискомфорта в области молочных желез.

врачи живот новообразования онкологи симптомы Светлана Мухтарулина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы прислушиваетесь к своему организму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
13:43 14-11-2020
Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 15 ноября 2020 года в Новолуние
Скончался Армен Джигарханян. Ему было 85 лет
13:42 14-11-2020
Скончался Армен Джигарханян. Ему было 85 лет
Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты
13:33 14-11-2020
Загадываем правильно желание на Новолуние в Скорпионе-2020: 15 ноябяря - чего ждать, что нельзя и как воплоить мечты
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна
13:30 14-11-2020
Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 14 ноября 2020 в день памяти бессребреников Кузьмы и Демьяна
Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными
13:29 14-11-2020
Священник насиловал приемных детей. Его дочь и зять тоже признаны виновными
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире
13:29 14-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 ноября 2020 в России и мире
Суперноволуние: очень детальный разбор, как Новолуние 15 ноября 2020 повлияет на 12 знаков зодиака
13:28 14-11-2020
Суперноволуние: очень детальный разбор, как Новолуние 15 ноября 2020 повлияет на 12 знаков зодиака
Шок-рекорд: Сколько умерло и заразилось COVID-19 за сутки на 14 ноября в Новосибирской области, озвучил оперштаб
13:16 14-11-2020
Шок-рекорд: Сколько умерло и заразилось COVID-19 за сутки на 14 ноября в Новосибирской области, озвучил оперштаб
БердскПокажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны 5
13:15 14-11-2020
Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны
БердскКто будет вывозить мусор в Бердске? Регоператор "Экология-Новосибирск" отыграл на аукционах 11 млрд рублей
13:01 14-11-2020
Кто будет вывозить мусор в Бердске? Регоператор